Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Динамо продовжує святкувати перше за п'ять років чемпіонство України, здобуте за три тури до фінішу УПЛ після недільного розгрому Інгульця 5:0.
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Правда, якщо свого головного тренера Мірчу Луческу гравці Динамо в роздягальні шість разів підкинули до стелі, то президента столичного клубу Ігоря Суркіса ця доля минула.
"Чи будуть цього разу мене підкидати? Ні. Я вже весь облитий шампанським, нехай вже після Кубка підкидають, – сказав з цього приводу Ігор Суркіс, якого цитує Профутбол . – Найголовніше – вони розуміють, що піднялися на новий рівень. Але залишатися на ньому не можна, потрібно рости і йти вперед"
Ігор Суркіс і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Відзначимо, що 13 травня до Суперкубку, здобутого ще торік, і чемпіонства-2021 Динамо може додати ще й Кубок України, якщо в фіналі в Тернополі зуміє обіграти Зорю.
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Раніше ми писали, скільки Луческу заробив для киян. Виграш чемпіонства і завоювання прямої путівки до групового турніру ЛЧ-2021/22 принесуть Динамо не менше 32 млн євро від УЄФА, це понад мільярд гривень.
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