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Ніколи не вгадаєте, кого в Прем'єр-лізі назвали найкращим футболістом

26 квітня, 15:05

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Молодого захисника Динамо Іллю Забарна вибрали кращим гравцем 23-го туру чемпіонату України, а Володимира Шарана назвали найкращим тренером

Вчора кияни за три тури до завершення сезону завоювали золоті медалі. Після цього Суркіс розповів про преміальні футболістів Динамо за перемогу в чемпіонаті, а Прем'єр-ліга назвали лауреатів минулих вихідних.

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Досить несподівано найкращим гравцем 23-го туру визнали динамівця Іллю Забарного. 18-річний захисник відкрив рахунок в матчі з Інгульцем, який кияни виграли 5:0. Конкурентами Іллі були одноклубник Віктор Циганков, який зробив дубль, воротар Львова Олександр Ільющенков, який відбив пенальті в переможному поєдинку з Десною, і форвард Олександрії Дмитро шастати, який сприяв голом сенсаційній перемозі над Шахтарем.

До експертної ради входять Олег Венглинський, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Вашій увазі відео з роздягальні Динамо: Попов жбурнув пляшку, Луческу помстився.

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А Всеукраїнське об'єднання тренерів кращим наставником туру визнало Володимира Шарана – за "вікторію" над Шахтарем з рахунком 2:0. Дивіться огляд поєдинку в Олександрії:

Згадаймо, як Забарний виручав Динамо в Лізі чемпіонів:

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