Ніколи не вгадаєте, кого в Прем'єр-лізі назвали найкращим футболістом

Вчора кияни за три тури до завершення сезону завоювали золоті медалі. Після цього Суркіс розповів про преміальні футболістів Динамо за перемогу в чемпіонаті, а Прем'єр-ліга назвали лауреатів минулих вихідних.

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Досить несподівано найкращим гравцем 23-го туру визнали динамівця Іллю Забарного. 18-річний захисник відкрив рахунок в матчі з Інгульцем, який кияни виграли 5:0. Конкурентами Іллі були одноклубник Віктор Циганков, який зробив дубль, воротар Львова Олександр Ільющенков, який відбив пенальті в переможному поєдинку з Десною, і форвард Олександрії Дмитро шастати, який сприяв голом сенсаційній перемозі над Шахтарем.

До експертної ради входять Олег Венглинський, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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А Всеукраїнське об'єднання тренерів кращим наставником туру визнало Володимира Шарана – за "вікторію" над Шахтарем з рахунком 2:0. Дивіться огляд поєдинку в Олександрії:

Згадаймо, як Забарний виручав Динамо в Лізі чемпіонів:

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