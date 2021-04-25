Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу

Після перемоги Динамо над Інгульцем 5:0 і здобуття киянами першого за п'ять років чемпіонського титулу президент столичного клубу Ігор Суркіс розповів про майбутнє головного тренера команди 75-річного Мірчі Луческу.
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"Упевнений, він залишиться тренером, тому що в нього чинний контракт. У мене немає жодних сумнівів. Він створював цю команду, будував її. Думаю, час уже замахнутися на щось у Європі", – цитує Ігоря Суркіса Профутбол
Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
"Я ризикував, призначаючи головним тренером Містера, але ризик виправдовується. Я йому дуже вдячний. Дай бог йому багато-багато років здоров'я, щоб він міг працювати на такому ж рівні", – додав Суркіс
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
"Коли прийшов Містер, у нас було вісім здорових гравців основи. Я йому пропонував посилити лінію захисту досвідченим гравцем, різні позиції посилити, адже розумів, що неможливо досягати результату, намагатися потрапити до ЛЧ молодими гравцями. Він сказав: "Я дам їм можливість показати себе і вийти на новий рівень". Це не моє рішення було не купувати нових футболістів. Він захотів працювати з цими хлопцями"
"Думаю, кожен з них повинен сказати величезне спасибі за довіру, яку їм виявив тренер. А вони виправдали її", – сказав Суркіс
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
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Додамо, що напередодні Мірча Луческу заявив, що вважає свої 75 років золотим віком, що почувається в Києві та в Динамо прекрасно і переїжджати не збирається.
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