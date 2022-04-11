Хто за мир – все на Максимир! Динамо вирушить до Хорватії для допомоги Україні

Підопічні Мірчі Луческу визначилися із третім суперником у благодійному турі Європою. Ним стане клуб-тезка із Загреба

Динамо проведе серію товариських матчів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Військове вторгнення Росії паралізувало весь український футбол. Спортсмени залишилися без роботи, оскільки чемпіонат України взяв паузу на невизначений термін.

Тим часом, Динамо та Шахтар вирішили провести серію благодійних поєдинків у Європі . Команди виїхали за кордон та відновили тренувальний процес.

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Першим суперником киян стане Легія, матч у Варшаві відбудеться завтра. Також кияни зіграють 26 квітня із дортмундською Боруссією. Також став відомий вже третій суперник "Динамо".

Ним стане клуб-тезка із Загреба. Поєдинок проти місцевого Динамо відбудеться 28 квітня у столиці Хорватії на стадіоні "Максимір". Старт зустрічі – 19:00 за київським часом.

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Також поки що неофіційно, але вже визначилися ще два суперники команди Луческу. 14 квітня Динамо має битися з Галатасараєм, а 20 квітня – зі Стяуа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Артем Франков.

Нагадаємо, що всі кошти будуть надіслані на допомогу українцям, які постраждали від військової агресії Росії. До слова, Шахтар уже провів перший благодійний матч під час війни. Донеччани поступилися Олімпіакосу.