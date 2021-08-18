Інгулець – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Аутсайдер проти чемпіона – текстова трансляція перенесеного поєдинку четвертого туру чемпіонату України
"Інгулець" - "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
У середу, 18 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги між Інгульцем і Динамо. На прохання команди з Петрове, зустріч пройде в Києві, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок – о 19:30.
ІНГУЛЕЦЬ – ДИНАМО Команди в УПЛ
Інгулець займає останнє місце в турнірній таблиці. Команда не набрала жодного очка.
Шахтар – Інгулець – 2:1 (Траоре, 12, Патрік, 34 – Стефен, 81). Інгулець – Зоря – 1:5 (Сітало, 75 – Кочергін, 6, 7, 51, Крістіан, 83, Фрімпонг, 90+2). Десна – Інгулець – 2:0 (Безбородько, 86, 90+1).
Динамо навпаки поки йде без втрат.
Динамо – Верес – 4:0 (Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86, пен.). Зоря – Динамо – 1:2 (Овусу, 90+4 – Сирота, 18, Буяльський, 80). Динамо – Минай – 2:0 (Буяльський, 19, Рамірес, 45+1). Історія протистояння
Інгулець проводить другий сезон в елітному дивізіоні, тому команди зустрічалися лише двічі. У матчі першого кола Динамо здобуло перемогу з рахунком – 2:0. І другий поєдинок залишився за киянами – 5:0.
VIDEO Котирування
Букмекери вважають, що лише диво може завадити підопічним Луческу здобути три очки. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.15, на нічию – 7.70, на перемогу Інгульця – 19.00.
Турнірна таблиця
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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1
5
Забиті
2
Пропущені
1
Різниця
1
Результати останніх матчів:
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9
4
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1
2
7
5
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7
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5
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Результати останніх матчів:
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1
1
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3
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4
Забиті
2
Пропущені
3
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Результати останніх матчів:
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1
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6
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4
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6
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Результати останніх матчів:
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4
1
0
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3
Забиті
5
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Результати останніх матчів:
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0
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2
7
-5
2
Забиті
2
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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