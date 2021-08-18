19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Інгулець – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
18 серпня, 11:10
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Аутсайдер проти чемпіона – текстова трансляція перенесеного поєдинку четвертого туру чемпіонату України
"Інгулець" - "Динамо"
"Інгулець" - "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 18 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги між Інгульцем і Динамо. На прохання команди з Петрове, зустріч пройде в Києві, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок – о 19:30.

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ІНГУЛЕЦЬ – ДИНАМО

Команди в УПЛ

Інгулець займає останнє місце в турнірній таблиці. Команда не набрала жодного очка.

  • Шахтар – Інгулець – 2:1 (Траоре, 12, Патрік, 34 – Стефен, 81).
  • Інгулець – Зоря – 1:5 (Сітало, 75 – Кочергін, 6, 7, 51, Крістіан, 83, Фрімпонг, 90+2).
  • Десна – Інгулець – 2:0 (Безбородько, 86, 90+1).

Динамо навпаки поки йде без втрат.

  • Динамо – Верес – 4:0 (Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86, пен.).
  • Зоря – Динамо – 1:2 (Овусу, 90+4 – Сирота, 18, Буяльський, 80).
  • Динамо – Минай – 2:0 (Буяльський, 19, Рамірес, 45+1).

Історія протистояння

Інгулець проводить другий сезон в елітному дивізіоні, тому команди зустрічалися лише двічі. У матчі першого кола Динамо здобуло перемогу з рахунком – 2:0. І другий поєдинок залишився за киянами – 5:0.

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Котирування

Букмекери вважають, що лише диво може завадити підопічним Луческу здобути три очки. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.15, на нічию – 7.70, на перемогу Інгульця – 19.00.

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Десна Десна Дес
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В В
2
Динамо Динамо Дин
3
3
0
0
8
1
7
9
Забиті 8
Пропущені 1
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В
3
Шахтар Шахтар Шах
4
3
0
1
8
3
5
9
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В
4
Ворскла Ворскла Вор
4
2
2
0
9
4
5
8
Забиті 9
Пропущені 4
Різниця 5
Результати останніх матчів: Н В В Н
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
4
2
1
1
8
5
3
7
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
4
2
1
1
4
3
1
7
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В П В
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забиті 5
Пропущені 6
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П В
8
Колос Колос Кол
3
1
2
0
2
1
1
5
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В Н
9
Зоря Зоря Зор
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н П В П
10
Минай Минай Мин
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П В
11
Рух Рух Рух
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н В П П
12
Чорноморець Чорноморець Чор
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: В П П П
13
Верес Верес Вер
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П Н
14
Львів Львів Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті 3
Пропущені 9
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н
15
Маріуполь Маріуполь Мар
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П П Н
16
Інгулець Інгулець Інг
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

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Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
3
2:9
0
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