Вау! Український чемпіон світу з боксу готовий відновити кар'єру

34-річний бронзовий призер Олімпіади-2012 Олександр Гвоздик може відновити боксерську кар'єру після більш ніж дворічного простою.
Про це він заявив в інтерв'ю каналу FightHubTV.
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"Я намагаюся насолоджуватися життям, і я все ще в боксі: відвідую деякі заходи, бої, зали, я навіть іноді спарингую. Хто знає, можливо, колись повернуся. Бажання не таке, як раніше, але досі є. Ніколи не зникне".
"Я намагаюся залишатися у формі. Сподіваюся, буду таким постійно. Я відкритий до чогось цікавого", – зазначив Гвоздик.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року Гвоздик достроково поступився в об'єднавчому поєдинку росіянину Артуру Бетербієву і за кілька місяців заявив про рішення повісити рукавички на цвях.
Раніше ми писали, що завершив кар'єру останній боксер, якого переміг Володимир Кличко.
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