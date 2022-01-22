Вау! Український чемпіон світу з боксу готовий відновити кар'єру

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик не виключає, що може повернутися на профі-ринг

Олександр Гвоздик / Фото: Getty Images

34-річний бронзовий призер Олімпіади-2012 Олександр Гвоздик може відновити боксерську кар'єру після більш ніж дворічного простою.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу FightHubTV.

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"Я намагаюся насолоджуватися життям, і я все ще в боксі: відвідую деякі заходи, бої, зали, я навіть іноді спарингую. Хто знає, можливо, колись повернуся. Бажання не таке, як раніше, але досі є. Ніколи не зникне".

"Я намагаюся залишатися у формі. Сподіваюся, буду таким постійно. Я відкритий до чогось цікавого", – зазначив Гвоздик.

Гвоздик програв Бетербієву технічним нокаутом / Фото: Getty Images

Гвоздик та Вусік

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Нагадаємо, у жовтні 2019 року Гвоздик достроково поступився в об'єднавчому поєдинку росіянину Артуру Бетербієву і за кілька місяців заявив про рішення повісити рукавички на цвях.

Раніше ми писали, що завершив кар'єру останній боксер, якого переміг Володимир Кличко.