Вау! Украинский чемпион мира по боксу готов возобновить карьеру

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик не исключает, что может вернуться на профи-ринг

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

34-летний бронзовый призер Олимпиады-2012 Александр Гвоздик может возобновить боксерскую карьеру после более чем двухлетнего простоя.

Об этом он заявил в интервью каналу FightHubTV.

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"Я пытаюсь наслаждаться жизнью, и я все еще в боксе: посещаю некоторые мероприятия, бои, залы, я даже иногда спаррингую. Кто знает, может быть, когда-нибудь вернусь. Желание не такое, как ранее, но все еще присутствует. Оно никогда не исчезнет".

"Я пытаюсь оставаться в форме. Надеюсь, буду таким постоянно. Я открыт к чему-нибудь интересному", – отметил Гвоздик.

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

Гвоздик и Усик

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Напомним, в октябре 2019 года Гвоздик досрочно уступил в объединительном поединке россиянину Артуру Бетербиеву и спустя несколько месяцев заявил о решении повесить перчатки на гвоздь.

Ранее мы писали, что завершил карьеру последний боксер, которого победил Владимир Кличко.