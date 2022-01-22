Остання жертва Кличка: пішов боксер, якого побив Володимир

37-річний американець Браянт Дженнінгс вирішив завершити кар'єру професійного бійця

Дженнінгс програв Кличку 2015-го / Фото: Getty Images

Колишній претендент на звання чемпіона світу у надважкій вазі Браянт Дженнінгс повісив боксерські рукавички на цвях у 37 років.

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Про це американець на прізвисько Бай-Бай оголосив у себе в Instagram.

"Я більше не б'юся, тому можете припинити запитувати мене про це. Я закінчив. Це того не варте. Гарна була кар'єра. Я цим займався 10 років і пішов".

"У більшості випадків останнє, що йде від боксера, це його его. Я ж розлучився з ним легко. Це єдиний раз, коли я кажу про це" – написав Дженнінгс.

І "скромно" додав: "У боксі ви більше ніколи не побачите такого ж бійця, як я. Я не кажу, що це не може повторитись, але це буде явно не в наш час. Я прийшов, побачив і переміг".

Браянт Дженнінгс / Фото: Instagram

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Зазначимо, що 2015 року Браянт Дженнінгс за очками програв Володимиру Кличку бій три титули чемпіона світу (109-118, 111-116, 111-116), ставши останнім боксером, якого у своїй профі-кар'єрі здолав легендарний українець.

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Додамо, що, програвши два своїх останніх бої, Дженнінгс намагався виходити на ринг і надалі, але його поєдинки регулярно зривалися. Головною причиною було те, що американець категорично відмовлявся від щеплення.