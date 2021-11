Такої немає в Усика та Кличка! Українському боксеру вручили унікальну нагороду

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик отримав нагороду від Всесвітньої боксерської ради. Раніше він казав, що має бізнес у кількох країнах.

Гвоздик був відзначений за високу спортивну майстерність, повагу до боксу та Адоніса Стівенсона.

