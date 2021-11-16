Такой нет у Усика и Кличко! Украинскому боксеру вручили уникальную награду

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик получил награду от Всемирного боксерского совета. Ранее он говорил, что имеет бизнес в нескольких странах.
Гвоздик был отмечен за высокое спортивное мастерство, уважение к боксу и Адонису Стивенсону.
"Спасибо за эту награду. Для меня честь быть частью семьи и истории WBC. К сожалению, Стивенсон не смог быть здесь, но он прошел через многие трудности в своей жизни. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Желаю ему всего наилучшего", – цитирует Гвоздика Isport.
Oleksandr Gvozdyk awarded today for his great sportsmanship and respect for Boxing and Adonis Stevenson.#WBCMX59pic.twitter.com/t8y0cKw38a— World Boxing Council (@WBCBoxing) November 16, 2021
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Напомним, в декабре 2018 года Гвоздик нокаутировал Стивенсона. После поединка Адонису стало плохо в раздевалке, а потом его забрала скорая.
В больнице канадец был введен в искусственную кому для нейтрализации последствий внутричерепного кровоизлияния. Через неделю Стивенсона вывели из комы, после чего он прошел успешный курс реабилитации.
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