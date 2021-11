Такой нет у Усика и Кличко! Украинскому боксеру вручили уникальную награду

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик получил награду от Всемирного боксерского совета. Ранее он говорил, что имеет бизнес в нескольких странах.

Гвоздик был отмечен за высокое спортивное мастерство, уважение к боксу и Адонису Стивенсону.

Oleksandr Gvozdyk awarded today for his great sportsmanship and respect for Boxing and Adonis Stevenson.#WBCMX59pic.twitter.com/t8y0cKw38a