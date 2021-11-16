Такой нет у Усика и Кличко! Украинскому боксеру вручили уникальную награду

Всемирный боксерский совет наградил Александра Гвоздика за высокое спортивное мастерство и уважение к боксу

Чемпионский бой Гвоздика со Стивенсоном / Фото: AFP

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик получил награду от Всемирного боксерского совета. Ранее он говорил, что имеет бизнес в нескольких странах.

Гвоздик был отмечен за высокое спортивное мастерство, уважение к боксу и Адонису Стивенсону.

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"Спасибо за эту награду. Для меня честь быть частью семьи и истории WBC. К сожалению, Стивенсон не смог быть здесь, но он прошел через многие трудности в своей жизни. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Желаю ему всего наилучшего", – цитирует Гвоздика Isport.

Oleksandr Gvozdyk awarded today for his great sportsmanship and respect for Boxing and Adonis Stevenson.#WBCMX59pic.twitter.com/t8y0cKw38a — World Boxing Council (@WBCBoxing) November 16, 2021

Напомним, в декабре 2018 года Гвоздик нокаутировал Стивенсона. После поединка Адонису стало плохо в раздевалке, а потом его забрала скорая.

В больнице канадец был введен в искусственную кому для нейтрализации последствий внутричерепного кровоизлияния. Через неделю Стивенсона вывели из комы, после чего он прошел успешный курс реабилитации.

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