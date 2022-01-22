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У Росії переграли бій Кличко – Повєткін

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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22 січня, 21:27
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Російський тренер Іван Кирпа розповів, як Олександр Повєткін мав 2013-го битися у Москві проти Володимира Кличка, щоб виграти бій, який програв українцю в одні ворота
2013-го Кличко знищив Повєткіна у Москві
2013-го Кличко знищив Повєткіна у Москві / Фото: Getty Images

Олександр Повєткін уже завершив кар'єру. А в Росії досі продовжують фантазувати з приводу того, що у знаменитому поєдинку з Володимиром Кличком у жовтні 2013-го Витязь із РФ міг перемогти.

Тренер Іван Кирпа на прізвисько Іван Грозний, який після того бою в Москві став наставником Повєткіна, розповів, що треба було зробити останньому, щоб здолати Кличка-молодшого.

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"По-перше, там потрібні були фінти. Не просто так, що Саня зарядився, а також фінти потрібні були. На фінтах працювати, на ногах. Я б вузько заходив до Володі з ударом. Дуже вузько заходив би під ліву руку всередину і коротко пробивав, тому що Володя не дає тобі можливості... Якщо ти всередину зайдеш, то в тебе будуть частки секунди.У ці частки секунди я завдавав би один удар і зміщувався, тому що суперник клінчуватиме або забере тебе згори, тому що вищий" , – сказав Іван Кирпа ресурсу Боксерська правда.

"Я б показав, змістився, вдарив, змістився, а потім насипав би. І обов'язково, звісно, я б і фронтами працював. Не тільки вперед, як Саня підтискав, але ще й фронтами його підтискав. Намагався б позбавити Кличка простору і його неприємного боксу".

"Але й самому пропускати не можна було", – додав Кирпа.

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Нагадаємо, під час бою з Володимиром Кличком 2013-го Олександр Повєткін намагався атакувати, але українець ефективно використав свій джеб і постійно зв'язував руки росіянина, разом з тим відправивши того до нокадуну.

Після закінчення поєдинку судді віддали Кличку перемогу одностайним рішенням – 119:104. Володимир, завдавши першої поразки Повєткіну, заробив 17,4 млн доларів.

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