Українські боксери найкращі в Європі. Хто підкорив континентальний турнір?

У Болгарії завершився молодіжний чемпіонат Європи, в якому взяли участь спортсмени 2004-2005 року народження. Українська збірна показала неймовірний результат, здобувши аж 5 перемог на турнірі.
Загалом українці здобули 9 медалей, що дозволило нашим хлопцям та дівчатам святкувати командний успіх на змаганнях. Україна посіла перше у загальнокомандному заліку! Приховувати емоції радощів юні боксери не могли.
Серед чоловіків медалі здобули:
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- Айдер Абдураімов (57 кг) – 1 місце
- Олексій Боклах (67 кг) – 1 місце
- Олександр Балабін (75 кг) – 1 місце
- Олександр Зеленський (+92 кг) – 3 місце
У дівчат нагороди в Україну привезуть:
- Тетяна Довгаль (60 кг) – 1 місце
- Вероніка Накота (70 кг) – 1 місце
- Каріне Айрапетян (81 кг) – 2 місце
- Поліна Черненко (+81 кг) – 2 місце
- Єлизавета Жибоєдова (75 кг) – 3 місце
Головною боксерською подією Великодніх вихідних стане бій між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Уайтом. Не пропустіть онлайн-трансляцію на нашому сайті.