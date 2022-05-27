Так буде скрізь! Українець жорстоко побив росіянина, який сховався під сербським прапором

На чемпіонаті Європи з боксу Ярослав Харциз переміг Павла Федорова та пробився до 1/4 фіналу турніру

Харциз продовжує боротьбу за медалі на чемпіонаті Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Ярослав Харциз впевнено вийшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи з боксу. У 1/8 фіналу Ярослав побив Павла Федорова!

Цей боксер із Росії, але через війну російські боксери не допущені до континентальної першості. І щоб оминути санкції, Федоров вирішив виступати за Сербію.

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Після поєдинку Ярослав зробив патріотичний пост у соцмережах.

"Всі перемоги для нашого сильного народу", – написав Харциз у себе в Instagram.

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Додамо, що раніше патріотичний вчинок на чемпіонаті Європи зробив Іван Сапун. Після перемоги у першому колі він крикнув "Слава Україні!".

Раніше ми писали, що боксер Олег Прудкий загинув на війні проти Росії захищаючи свою країну. Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам'ятався виступом за напівпрофесійну боксерську команду "Українські отамани".