Умар Кремльов продовжить займати надважливу посаду у світовому боксі, поки його держава за його мовчазної участі розв'язала війну проти України

Умар Кремльов / Фото: РІА Новини

У боксерському світі відбулася скандальна подія. За підсумками конгресу Міжнародної асоціації боксу було обрано президента організації.

Точніше, переобраний. Ним став росіянин Умар Кремльов, який очолював IBA з 2020 року. У представника фашистської країни банально не виявилося супротивників на голосуванні.

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Голландця Бориса ван дер Ферста було відсторонено від участі у виборах через порушення статуту організації. Кремльов було обрано без підрахунку голосів, лише за підсумками реакції учасників.

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус уже заявив, що ФБУ не підтримувала Кремльова. Хоча у 2020 році організація голосувала за представника Росії . Та й сам Продивус неодноразово потрапляв у скандальні ситуації через дружбу з Кремльовим.

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Раніше Умар очолював федерацію боксу РФ і їздив до анексованого Криму на змагання. Крім того, Кремльов пропонував Усику та Ломаченку змінити громадянство.