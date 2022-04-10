Голі активістки мало не зірвали поєдинок жертві Тайсона Ф'юрі

У Німеччині відбулося боксерське шоу, в рамках якого пройшов бій між німецьким боксером Томом Шварцем (27-1, 19 КО) та 41-річним Мухаммедом Алі Дурмезом (32-31, 30 КО), повідомляє Bild.
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Вже в першому раунді Шварц прогнозовано побив "старенького", здобувши перемогу технічним нокаутом.
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Але найцікавіше сталося перед початком поєдинку. Дві активістки з голими грудьми намагалися зірвати бій. З криками "злочинцю тут немає місця" вони накинулися на Шварца.
Охорона ввічливо вивела жінок із зали і бій таки відбувся.
Bei Schwarz-Comeback – Die wichtigsten Fragen zum Nackt-Aufstand https://t.co/L8bLKRT5Cs #BILDSport- BILD Sport (@BILD_Sport) April 10, 2022
Зазначимо, що у травні 2020 року дівчина Шварца звинуватила його у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За її заявою, німецький боксер зламав їй щелепу. Але суд виправдав супертяжа, вважаючи, що з його боку це була самооборона і він відбувся лише штрафом у розмірі 2,5 тисячі євро.
Додамо, що за свою кар'єру 27-річний боксер провів 27 поєдинків, у яких здобув 26 перемог. Свою єдину поразку він зазнав у 2019 році від Тайсона Фьюрі. У цьому поєдинку він втратив титул чемпіона за версією WBO Inter Continental.
Свій останній поєдинок перед поверненням в ринг Шварц провів 28 вересня 2019 року. Тоді німець переміг свого співвітчизника Іллю Мезенцева.