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Потрібно було загасити Усика! Ось чому Джошуа не побив українця

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
23 жовтня, 14:52
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Легендарний боксер Евандер Холіфілд вважає, що Джошуа потрібно було битися, а не намагатися перебоксувати Усика
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд пояснив чому Ентоні Джошуа програв Олександру Усику. Виявляється, британець помилився з тактикою.

Джошуа спробував перебоксувати Усика, замість того щоб скористатися перевагою в габаритах і потужності.

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"Ентоні не бився так, як було б вигідно для нього. Він великий хлопець. Як ти перебоксуєш маленького бійця? Ти цього не зробиш, тому що він буде трохи швидше. Так що тобі потрібно битися так, як б'ються великі хлопці. Ти повинен підійти до нього і загасити його, тому що ти не перехитриш дрібнішого хлопця", – вважає Евандер Холіфілд, який двічі перемагав меншого за габаритами Майка Тайсона.

Евандер Холіфілд в бою з Майком Тайсоном
Евандер Холіфілд в бою з Майком Тайсоном / Фото: Reuters

Яскраві моменти бою Усик – Джошуа:

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Дивіться, як Усик бив Джошуа в кінці поєдинку.

Раніше ми писали, що Усик відмовився визнавати Тайсона Ф'юрі королем. Боксери вже планують бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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Відомий тренер Джеймс Алі Башир передбачив, як може розвиватися бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі: "Потрібна кров!".

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