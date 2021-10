Потрібно було загасити Усика! Ось чому Джошуа не побив українця

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд пояснив чому Ентоні Джошуа програв Олександру Усику. Виявляється, британець помилився з тактикою.

Джошуа спробував перебоксувати Усика, замість того щоб скористатися перевагою в габаритах і потужності.

Яскраві моменти бою Усик – Джошуа:

Дивіться, як Усик бив Джошуа в кінці поєдинку.

wow



what a performance by Usyk to beat Joshua pic.twitter.com/MZiLdGx2Mx