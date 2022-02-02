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Легендарний боксер створив гоночну команду. Тепер усі дивитимуться NASCAR

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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2 лютого, 09:03
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Флойд Мейвезер створив команду The Money Team Racing, вона братиме участь у змаганнях американської серії NASCAR
Мейвезер вклав гроші у гонки
Мейвезер вклав гроші у гонки / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу з боксу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер створив свою гоночну команду The Money Team Racing.

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Команда Мейвезера виступить у гонці "500 миль Дайтон", яка відбудеться 20 лютого, а також братиме участь у деяких етапах сезону-2022 американської серії NASCAR.

"Я люблю швидкі машини та люблю змагатися. Знаю, що NASCAR буде нелегким, але я звик до труднощів", – зізнався Мейвезер.

За команду колишнього боксера виступатиме 23-річний гонщик Каз Грала.

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NASCAR – національна асоціація перегонів серійних автомобілів – приватна організація, що займається організацією автомобільних перегонів та супутньою діяльністю. Заснована Біллом Франсом-старшим у 1947-1948 роках у Сполучених Штатах Америки і досі перебуває у власності сім'ї Франс.

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