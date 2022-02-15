Кличко змусив молитися одним фото: що показав боксер

Легендарний український боксер Володимир Кличко опублікував селфі із рідного Києва. Фанати дякують спортсмену за підтримку та моляться за мир в Україні

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Загроза вторгнення Росії в Україну породила справжню паніку у нашій країні. Володимир Кличко, який раніше вступив у тероборону, вирішив показати приклад співвітчизникам та прогулявся центром столиці

Володимир підписав фото просто – Київ, Україна, а між ними смайлик у вигляді серця.

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Уболівальники у коментарях дякують боксеру за підтримку у цей тяжкий час, а іноземні шанувальники зізнаються, що моляться за мир у нашій країні. Цікаво, що у Instagram переважно україномовні коментарі, а у Facebook – англійською мовою:

Дякую, що з нами. Все буде Україною!

Хтось тікає, а хтось приїхав із підтримкою

У складний час у своїй країні. Повага!

Важливий візит. У ці важкі часи справжні патріоти повертаються в країну, а не тікають із неї

Супер! Київ Вам іде

Австрія на боці України! Скажи ні Путіну!

Ви чудові люди з теплими серцями тримаєтеся

Молитви за свою країну та близьких.

Нехай в Україні панують мир та свобода. Бог із усіма вами.

Нехай благословить вас Бог і решта жителів України.

Залишайся сильним! Ваша країна вийде із ситуації спокійно та мудро.

Бажаю Вам та українському народу світу, свободи, процвітання та сил протистояти російській агресії!

Я молюся за Україну. Дуже сподіваюся, що війни не буде.

Гарний син України! Коли щури тікають, Володимир повертається! спасибі

Раніше бойовики "ДНР" викликали Кличка на бій у ДАП: зброю обере боксер. Кличко записався до бригади територіальної оборони Києва на випадок нападу Росії, чим розлютив проросійських бойовиків так званої "ДНР".