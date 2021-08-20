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Єдиного українського чемпіона з боксу примушують до поєдинку проти панамця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 серпня, 11:26
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Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила українському чемпіону світу в найлегшій вазі Артему Далакяну обов'язкового суперника – тимчасового чемпіона з Панами Луїса Консепсьйона
Артем Далакян проведе бій проти Луїса Консепсьона
Артем Далакян проведе бій проти Луїса Консепсьона / Фото: XSport

Організація вже відправила повідомлення боксерам про початок переговорів. Команди боксерів повинні домовитися про поєдинок до 18 вересня, інакше будуть призначені торги, повідомляється на сайті WBA.

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Далакян залишається єдиним діючим чемпіоном світу з України. Він завоював титул WBA в 2018 році, перемігши в США американця Брайана Вілорію.

Відтоді Артем встиг провести чотири успішні захисти титулу. Правда, останній його бій відбувся ще в лютому 2020 року, коли він переміг зі зламаною рукою Хосбера Переса.

Всього на рахунку Далакяна 20 перемог (14 – нокаутом) і жодної поразки на професійному рингу. У рейтингу boxrec серед боксерів найлегшої ваги українець посідає сьоме місце.

Дивіться, як Далакян захищав свій титул в 2020 році

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