Бій Лобова і Беринчика не відбудеться у WWFC. Ліга спростувала давній інтерес до бійця-ММА

Раніше WWFC виступила з пропозицією провести бій між Денисом Берінчиком та Артемом Лобовим на голих кулаках

У медіапросторі розгорівся конфлікт між двома українськими організаціями – Mahatch і WWFC. Обидві претендують на проведення бою між непереможеним українським боксером Денисом Берінчик та ексбійцем UFC і Bare knuckle Артемом Лобовим. У ході розвитку подій Mahatch викрив WWFC в лицемірстві і непослідовності дій.

Так що ж все-таки відбулося?

Останній бій Дениса Берінчика, в якому він здобув перемогу технічним нокаутом у 3-му раунді, закінчився несподіваною подією. На оголошенні вердикту український боксер з'явився у футболці з написом: "Лобов, давай влаштуємо бійку" і фото Артема Лобова — російського-ірландського (у Лобова подвійне громадянство) ексбійця UFC і друга Конора Макгрегора.

Відповідь від Артема не змусив довго чекати: "Знімай подушки з рук, влаштуємо справжній махач. Виклик прийнято".

Після такого розвитку подій українська ліга змішаних єдиноборств WWFC висловила готовність провести бій між спортсменами. На що отримала негайну відмову в особі Лобова: "Хлопці, мій бій з Денисом Берінчиком зможе відбутися тільки в рамках турніру Mahatch. WWFC колись виходили на мене і дізнавалися, скільки буде коштувати мій виступ на їх турнірі. Але після того, коли я озвучив їм цифру, вони зрозуміли, що всією командою просто залишаться без штанів, і на цьому все закінчилося. Тому їм хочу побажати: хлопці, не займайтеся цим дешевим піаром, поводьтеся по-пацанськи". Сам Артем Лобов є членом журі вищезгаданої ліги кулачних боїв.

Така заява бійця не могла залишитися непоміченою. WWFC у своєму Instagram поспішила спростувати інформацію про те, що раніше контактували з бійцем: "WWFC не могла вести переговори з Артемом Лобовим, бо його рекорд і рейтинг в ММА не дозволяє йому битися в нашій організації. Якщо ліга буде витрачати гроші на гонорари таким бійцям, тоді точно залишиться без штанів. Як виняток ми готові запропонувати Артему гонорар в розмірі 500$ і стільки ж у разі перемоги. Відносно переговорів в проведенні кулачного бою WWFC виявляє повну готовність".

На цьому розмови навколо бою стали ще гострішими. Ліга кулачних боїв Mahatch у своєму Instagram викрила WWFC у брехні і опублікувала їх же пост з анонсом бою Лобова в їх лізі. За словами ММА-організації в тій публікації, ціна питання участі ексбійця UFC вимірювалася $100.000.

Градус навколо потенційного бою Дениса Берінчика та Артема Лобова тільки зростає — стежимо за подіями.

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