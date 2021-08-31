Білоруса після поразки назвали в Росії українцем

Цікава історія трапилася з білоруським боксером Іваном Баранчиком, який потерпів поразку від американця Монтани Лава. У Росії його відразу визнали... українцем

Іван Баранчик перетворився на українця / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу за версією IBF в першій напівсередній ваговій категорії зазнав другої поразки поспіль в андеркарті бою Джейк Пол – Тайрон Вудлі.

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Російське видання РІА Новини випустило замітку про прохідний поєдинок з кричущим заголовком: "Українського боксера Баранчика нокаутували"! Мабуть, так можна зібрати більшу кількість переглядів.

Ймовірно, росіяни сплутали Баранчика з українцем Денисом Берінчиком, що ще більше підтверджує їх непрофесіоналізм. Незважаючи на грубий ляп, новина так і залишилася з "українським" Баранчиком в заголовку.

Цікаво, що Баранчик народився в Амурську, Росія, але в юному віці разом з родиною перебрався до Білорусі, де в 12 років почав займатися боксом. У жовтні минулого року Білорус яскравим нокаутом програв чемпіонський бій. У п'яти раундах було сім нокдаунів.

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До речі, ринг-анонсер перед початком поєдинку оголосив Баранчика як "ексчемпіон світу з Росії".