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Збірна України з біатлону дізналася ім'я нового тренера

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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4 травня, 17:54
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Тренерська рада Федерації біатлону України призначила Олександра Кравченка головним тренером жіночої команди
Олександр Кравченко готуватиме жіночу збірну України з біатлону
Олександр Кравченко готуватиме жіночу збірну України з біатлону / Фото: Колаж: Сьогодні

Після закінчення сезону збірну України з біатлону залишив один із топових тренерів Європи Урош Велепець. Словенський фахівець тепер працюватиме у тренерському штабі чоловічої збірної Німеччини з біатлону.

Новим наставником жіночої збірної України з біатлону став Олександр Кравченко, котрий був помічником Велепця, а також особистим тренером Олени Білосюк. До нового тренерського штабу також увійшли Олександр Біланенко та Олег Меркушин.

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Про тренерський штаб, завдання на новий сезон, а також склад жіночої команди, Кравченко розповів в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

"Рішення приймалося колегіально щодо тренерського складу. З Олександром Біланенком ми давно працювали, із Олегом Меркушиним ще треба буде говорити щодо його роботи, чим він буде займатись. Ми з ним спілкувались уже і вирішили, що він піде до команди "Б", аби в нас був тісний зв’язок між командою "А" та "Б", спрямування роботи ми з ним теж визначили. Навіть, якщо буде така можливість, будемо разом роботи збори, аби бачити один одного, спортсменів, рівень підготовки кожного з них.

Юля Джима буде працювати з нами в команді. Ми з нею розмовляли, вона погодилась. Розмовляв також із Оленою Білосюк, планую особисто зв’язуватись із Іриною Варвинець (Петренко), Юлею Журавок, Настею Меркушиною, Дар’єю Блашко щодо роботи в команді.

Джима вже потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті
Джима вже потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

Перше завдання – зробити команду командою, аби це було одне ціле. Думаю, що наша основна задача на цей рік буде утримання квот. Мені здається, це більш-менш реально, але все залежатиме від підготовки.

Я думаю, що ми повинні попрацювати, подивитись, який результат буде. А потім уже розмовляти про подальші перспективи – хто і з ким буде, як це буде. Давайте поки що почнемо хоч щось робити та показувати результат".

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Додамо, що перший збір команди заплановано вже на 4-19 червня та проходитиме у Сянках Львівської області.

Раніше ми повідомляли, що грандіозні зміни будуть у Федерації біатлону України. Після відходу Володимира Бринзака на посаду керівника українського біатлону претендує чемпіон світу Дмитро Підручний .

Підручний готовий стати президентом Федерації біатлону України
Підручний готовий стати президентом Федерації біатлону України / Фото: Колаж: Сьогодні

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