Зеленський запропонував Україні та Литві спільно провести чемпіонат Європи

Президент України Володимир Зеленський запропонував організувати спільне проведення Україною та Литвою одного з чергових чемпіонатів Європи з баскетболу.
"Відомо, що баскетбол у Литві є другою релігією і справді національним видом спорту. І, попри тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний у нашій державі. Тож я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу", – цитує виступ Зеленського сайт президента України.
Україна могла провести Євробаскет ще в 2015 році, готувалася відповідна інфраструктура, але з об'єктивних причин це захід не відбувся.
"Тому ідея спільного проведення баскетбольного турніру – не лише про реалізацію масштабного проекту в цій сфері. Я переконаний, що для українців та литовців така ініціатива стане доброю нагодою об’єднати зусилля й довести, що ми здатні проводити великі події реально світового масштабу", – зазначив президент України.