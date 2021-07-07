Зеленський запропонував Україні та Литві спільно провести чемпіонат Європи

Президент України хоче провести разом з Литвою чемпіонат Європи з баскетболу. Наша країна могла прийняти турнір в 2015 році, але тоді не склалося

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент України Володимир Зеленський запропонував організувати спільне проведення Україною та Литвою одного з чергових чемпіонатів Європи з баскетболу.

"Відомо, що баскетбол у Литві є другою релігією і справді національним видом спорту. І, попри тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний у нашій державі. Тож я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу", – цитує виступ Зеленського сайт президента України.

Україна могла провести Євробаскет ще в 2015 році, готувалася відповідна інфраструктура, але з об'єктивних причин це захід не відбувся.