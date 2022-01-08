Український мільйонер видав найкращий матч після коронавірусу

Центровий команди НБА Сакраменко Кінгс Олексій Лень набрав 18 очок у поєдинку проти Денвера

Олексій Лень (праворуч) у хорошій формі після COVID / Фото: Getty Images

Команда Леня програла – 111:121. Проте 18 очок, набрані Олексієм за 27 хвилин 52 секунди на майданчику, стали найкращою результативністю у сезоні для українця.

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Це вражає з огляду на те, що лише днями Лень повернувся до гри після COVID-19.

"Близько двох тижнів я не відчував смаку, були болі в грудях. Потім я здавав позитивний тест 24 рази поспіль. Пропустив три тижні, поки не здав два поспіль негативні тести. Радий нарешті залишити межі готельного номера і повернутися в гру. Схоже, це був найдовший період поза баскетболом у моїй кар'єрі", – цитує Леня basket.com.ua.

Олексій Лень / Фото: Instagram

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Нагадаємо, Лень посів четвертий рядок у рейтингу мільйонерів українського спорту за 2021 рік.

Перші сім місяців минулого року український баскетболіст провів на скромніших умовах у Вашингтон Візардс, де йому платили 193 тисячі доларів на місяць. А з серпня наш центровий почав отримувати в Сакраменто Кінгс вже 311 тисяч доларів на місяць. У підсумку за весь рік Лень заробив 2 908 210 доларів.