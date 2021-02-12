Розбили дітей з різницею в 100 очок! Небачений погром в чемпіонаті України

В умовах пандемії українська баскетбольна Суперліга вирішила грати третє коло чемпіонату в так званих "бульбашки", коли команди зберуться на кілька турів в одному місті. І вже бабл в Києві приніс дивовижний рекорд. Раніше ми розповідали про гравця з НБА в чемпіонаті України.

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"Київ-Баскет" – "Харківські Соколи" / Фото: ФБУ

Через велику кількість травмованих і хворих COVID-19 "Харківські Соколи" привезли в столицю молодіжну команду, яка виступає в Першій лізі. Хіба що її посилив гравець основного складу Антон Мусієнко. Однак його зусиль не вистачає, щоб тягнути партнерів.

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Спочатку юні "Соколи" програли "Будівельнику" 45:112. А потім по ним катком пройшовся лідер чемпіонату "Київ-Баскет" – 135:35. Різниця в рахунку 100 очок стала рекордом Суперліги. Столична команда зробила 53 точних попадання, зібрала 61 підбір і віддала 35 передач.

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У господарів легіонери Джейкобсон і Тібодо набрали по 24 очки. У харків'ян у Бондаренко 11 очок і 4 підбирання. Після цього матчу "Київ-Баскет" зміцнив своє лідерство в Суперлізі при 17 перемогах і 4 поразки. А ось "Соколи" впали на 10 місце – 5 перемог і вже 16 невдач.

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