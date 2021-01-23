На українського гравця, звинуваченого в договірних матчах, закрили справу

Комітет етики і чесної гри ФБУ розглянув справу Олександра Кобця, якого звинувачували в маніпулюванні результатами матчів. Ще в листопаді українця, якого підписав клуб НБА, вигнали з команди за гру на тоталізаторі. 24-річний атакуючий захисник виступав за "Черкаські мавпи", але клуб розірвав з ним контракт.

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Експертна група ФБУ проаналізувала звинувачення з боку черкаського клубу і в грудні передала інформацію до Комітету етики. Як повідомляє сайт ФБУ, функціонери не знайшли доказів причетності Кобця до можливого маніпулювання результатом ігор. Хоча деякі дії Олександра їм здалися підозрілими. І тепер всі матчі за участю колишнього гравця збірної "будуть проходити під пильним контролем" згаданого Комітету ФБУ.

Олександр Кобець / Фото: БК "Черкаські Мавпи"

Також експерти звернулися до ФБУ з пропозицією заборонити представникам команд користуватися гаджетами під час ігор.

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Раніше сам Кобець відповів на звинувачення в "договорняках".

Цікаво, що після відходу з "Черкаських мавп" баскетболіст якийсь час грав у Вищій лізі за одеську команду, а нещодавно повернувся в Суперлігу, підписавши контракт із київським "Будівельником".

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