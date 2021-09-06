Взяли в заложники президента: матч отбора на ЧМ-2022 отменили из-за военного переворота

Отборочный матч на ЧМ-2022 между сборными Гвинеи и Марокко отменен из-за военного переворота. Гостевую команду эвакуировали из отеля

В Гвинее произошел вооруженный переворот / Фото: REUTERS

ФИФА вместе с Африканской конфедерацией футбола решили отложить поединок, чтобы не рисковать безопасностью команд. Кстати, накануне был сорван матч Бразилия – Аргентина.

"Нынешняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Гвинее довольно нестабильна, и за ней внимательно следят ФИФА и CAF. Чтобы обеспечить безопасность всех игроков и защитить всех официальных лиц матча, ФИФА и CAF решили отложить отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Гвинея – Марокко, который должен был состояться в Конакри, Гвинея, в понедельник, 6 сентября", – говорится в заявлении.

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Сообщается, что сборная Марокко была успешно эвакуирована из Гвинеи, где команда оказалась в ловушке в отеле, пишет Football Italia.

Накануне в Гвинее произошел вооруженный переворот. Военизированная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну.