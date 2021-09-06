Взяли в заложники президента: матч отбора на ЧМ-2022 отменили из-за военного переворота

ФИФА вместе с Африканской конфедерацией футбола решили отложить поединок, чтобы не рисковать безопасностью команд. Кстати, накануне был сорван матч Бразилия – Аргентина.
"Нынешняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Гвинее довольно нестабильна, и за ней внимательно следят ФИФА и CAF.
Чтобы обеспечить безопасность всех игроков и защитить всех официальных лиц матча, ФИФА и CAF решили отложить отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Гвинея – Марокко, который должен был состояться в Конакри, Гвинея, в понедельник, 6 сентября", – говорится в заявлении.
Сообщается, что сборная Марокко была успешно эвакуирована из Гвинеи, где команда оказалась в ловушке в отеле, пишет Football Italia.
Накануне в Гвинее произошел вооруженный переворот. Военизированная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну.