Взяли в заручники президента: матч відбору на ЧС-2022 скасували через військовий переворот

Відбірковий матч на ЧС-2022 між збірними Гвінеї і Марокко скасований через військовий переворот. Гостьову команду евакуювали з готелю

У Гвінеї стався збройний переворот / Фото: REUTERS

ФІФА разом з Африканською конфедерацєю футболу вирішили відкласти поєдинок, щоб не ризикувати безпекою команд. До речі, напередодні був зірваний матч Бразилія – Аргентина.

"Нинішня політична ситуація і ситуація в області безпеки в Гвінеї досить нестабільна, і за нею уважно стежать ФІФА і CAF. Щоб забезпечити безпеку всіх гравців і захистити всіх офіційних осіб матчу, ФІФА та CAF вирішили відкласти відбірковий матч чемпіонату світу з футболу 2022 року Гвінея – Марокко, який повинен був відбутися в Конакрі, Гвінея, у понеділок, 6 вересня", – йдеться в заяві.

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Повідомляється, що збірна Марокко була успішно евакуйована з Гвінеї, де команда виявилася в пастці в готелі, пише Football Italia.

Напередодні в Гвінеї стався збройний переворот. Воєнізована група взяла в заручники президента, призупинила дію конституції і заблокувала всі можливості в'їзду і виїзду в країну.