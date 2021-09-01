Шок для Петракова: Украина на последних секундах упустила победу над Казахстаном

Сборная Украины во второй раз в отборе на ЧМ-2022 не смогла обыграть Казахстан. Наша команда дважды выходила вперед, но упустила победу на последних секундах

Украина не смогла обыграть Казахстан / Фото: REUTERS

Украина начала поединок без разведки и открыла счет уже спустя 92 секунды! Роман Яремчук красивым ударом из-за штрафной отправил мяч в девятку ворот Казахстана. мы проводили онлайн матча Казахстан – Украина.

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После забитого гола украинцы не сели в оборону, а еще больше взвинтили темп в атаке. Трижды в первом тайме ворота нашего соперника спасал каркас!

Хозяева же поля впервые добрались к владениям Андрея Пятова на исходе первого получаса игры, а за весь тайм трижды пробили в створ ворот Украины.

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Однако после перерыва картина на поле полностью поменялась. Казахстан завладел инициативой, а украинцы перешли на игру вторым номером.

Это позволило команде Петракова провести несколько острых атак, когда на ударной позиции оказывались защитники Матвиенко и Соболь, но оба раза их подвела реализация.

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А вот Казахстан свои моменты использовал. Сначала гол хозяев поля отменили из-за офсайда, но спустя шесть минут у арбитра уже не было никаких причин не засчитывать гол Руслана Валиуллина. В этот раз нам не помогла даже система VAR.

Украинцы побежали вырывать победу и, казалось, им это удалось. Уже в компенсированное время джокер Петракова Даниил Сикан снова ввел нашу команду вперед, но спустя минуту Валиуллин оформил дубль и принес Казахстану ничью.