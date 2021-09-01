Ярмоленко провел сотый матч за сборную Украины: у кого больше

Полузащитник Андрей Ярмоленко проводит сотый матч за сборную Украины! Юбилей припал на поединок отбора на ЧМ-2022 против Казахстана на выезде

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Ярмоленко вышел с первых минут и вывел команду на поле с капитанской повязкой на руке. Смотреть Казахстан – Украина можно на нашем сайте.

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Ярмоленко стал только четвертым игроком в истории сборной Украины, кому удалось преодолеть рубеж в 100 матчей.

При этом, Ярмоленко остается вторым бомбардиром в истории сборной Украины. На счету игрока Вест Хэма 42 мяча, он на шесть результативных ударов отстает от легендарного Андрея Шевченко.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Рекордсмены по количеству матчей за сборную Украины:

Анатолий Тимощук (2000 – 2016) – 144

Андрей Шевченко (1995 – 2012) – 111

Руслан Ротань (2003 – 2018) – 100

Андрей Ярмоленко (2009 – …) – 100

Олег Гусев (2003 – 2016) – 99

Отметим, что в этом же матче в 98-й раз в футболке национальной команды вышел вратарь Андрей Пятов.

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37-летний голкипер завершил карьеру в сборной после Евро-2020, однако из-за эпидемии травм среди вратарей Александр Петраков вынужден был обратиться за помощью к ветерану.

Андрей Пятов / Фото: Reuters

В сентябре Украина проведет еще один матч отбора на ЧМ-2022 против Франции (4 сентября), а 9 сентября подопечные Петракова в товарищеском матче встретится с Чехией. Так что Пятов имеет возможность присоседиться к "клубу 100".