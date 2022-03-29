Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Чемпионат мира 2022 Катар

Польша – Швеция: где смотреть матч за выход на ЧМ-2022 и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 11:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команды Роберта Левандовски и Златана Ибрагимовича поспорят за путевку на катарский Мундиаль. Прогноз букмекеров на поединок в Хожуве
Роберт Левандовски или Златан Ибрагимович пропустят ЧМ-2022
Роберт Левандовски или Златан Ибрагимович пропустят ЧМ-2022

29 марта в зоне УЕФА финальные стыковые поединки за путевки на ЧМ-2022. В одном из них Польша сыграет со Швецией. Поединок состоится в Хожуве на "Силезском стадионе". Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Польша – Швеция? В прямой трансляции игра будет показана на OLL.TV (по подписке). Также игру в записи можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 этой ночью в 00:10, а также завтра в 12:10.

Реклама

Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. Фаворитом видятся поляки, на проход "бело-красных" выставлен коэффициент 1.75 (вероятность – 55%). На выход шведов можно поставить за 2.15 (вероятность – 45%).

Левандовски 8 сентября играет против Англии
Левандовски 8 сентября играет против Англии / Фото: Reuters

Что касается основного времени матча, то коэффициент на победу Польши составляет 2.50, а на Швецию – 3.25. Котировки на ничью равны 3.05.

Реклама

Поляки не сумели в группе обойти англичан, поэтому вынуждены проходить отбор через стыки. Шведы же были близки к победе в одной группе с Испанией, однако поражения в последних двух турах от грузин и испанцев отправило команду Андерссона в плей-офф.

Читайте также: Вспоминаем чемпионов Европы, которые проваливались на ЧМ

Здесь скандинавам жребий в полуфинале подарил непростых чехов, с которыми пришлось помучаться 120 минут. Лишь гол Куайсона в начале второго экстра-тайма позволил команде пройти дальше.

Реклама

Польша же от полуфинала была освобождена, ведь по жребию ей предстояло биться с Россией. Впрочем, команды из страны-оккупанта дисквалифицировали за военную агрессию армии Путина в Украине.

Поляки уже 8 раз участвовали на Мундиалях и трижды выходили из группы. Лучшим результатом являются бронзовые медали в 1974 и 1982 годах.

Читайте также: Где смотреть матч Португалия – Македония и кто фаворит

Швеция же имеет 12 выходов на ЧМ и почти всегда оказывалась в плей-офф. Наивысшее достижение покорилось скандинавам на домашнем турнире 1958 года, где "желто-синие" проиграли в финале бразильцам.

Отметим, что команды встречались на последнем чемпионате Европы в группе и выдали результативный матч. Дубли на свой счет записали Эмиль Форсберг и Роберт Левандовски, а победу шведам в компенсированное время принес гол Виктора Классона.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58
Ждем рубку!
суббота, 23 апреля
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

vs.

Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Титул WBC в супертяжелом весе
суббота, 16 апреля
Эррол Спенс
Эррол Спенс

vs.

Йорденис Угас
Йорденис Угас
Титулы WBC, WBA, IBF в полусреднем весе
суббота, 9 апреля
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин

vs.

Рёта Мурата
Рёта Мурата
Титулы WBA, IBF в среднем весе
Ультрас Динамо - Герой Украины!
Денис "Редис" Прокопенко
Командир отряда спецназначения "Азов" Денис Прокопенко защищает Мариуполь от нашествия орков. В мирное время он посещал фанатскую трибуну Динамо
Герой Украины!
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Опрос
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бельгия Бельгия
1828
2
Бразилия Бразилия
1823
3
Франция Франция
1786
4
Аргентина Аргентина
1767
5
Англия Англия
1756
6
Италия Италия
1741
7
Испания Испания
1705
8
Португалия Португалия
1660
9
Дания Дания
1655
10
Нидерланды Нидерланды
1654
Какое место у Украины
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Опрос
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять