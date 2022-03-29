Польша – Швеция: где смотреть матч за выход на ЧМ-2022 и кто фаворит

Команды Роберта Левандовски и Златана Ибрагимовича поспорят за путевку на катарский Мундиаль. Прогноз букмекеров на поединок в Хожуве

Роберт Левандовски или Златан Ибрагимович пропустят ЧМ-2022

29 марта в зоне УЕФА финальные стыковые поединки за путевки на ЧМ-2022. В одном из них Польша сыграет со Швецией. Поединок состоится в Хожуве на "Силезском стадионе". Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Польша – Швеция? В прямой трансляции игра будет показана на OLL.TV (по подписке). Также игру в записи можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 этой ночью в 00:10, а также завтра в 12:10.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. Фаворитом видятся поляки, на проход "бело-красных" выставлен коэффициент 1.75 (вероятность – 55%). На выход шведов можно поставить за 2.15 (вероятность – 45%).

Левандовски 8 сентября играет против Англии / Фото: Reuters

Что касается основного времени матча, то коэффициент на победу Польши составляет 2.50, а на Швецию – 3.25. Котировки на ничью равны 3.05.

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Поляки не сумели в группе обойти англичан, поэтому вынуждены проходить отбор через стыки. Шведы же были близки к победе в одной группе с Испанией, однако поражения в последних двух турах от грузин и испанцев отправило команду Андерссона в плей-офф.

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Здесь скандинавам жребий в полуфинале подарил непростых чехов, с которыми пришлось помучаться 120 минут. Лишь гол Куайсона в начале второго экстра-тайма позволил команде пройти дальше.

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Польша же от полуфинала была освобождена, ведь по жребию ей предстояло биться с Россией. Впрочем, команды из страны-оккупанта дисквалифицировали за военную агрессию армии Путина в Украине.

Поляки уже 8 раз участвовали на Мундиалях и трижды выходили из группы. Лучшим результатом являются бронзовые медали в 1974 и 1982 годах.

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Швеция же имеет 12 выходов на ЧМ и почти всегда оказывалась в плей-офф. Наивысшее достижение покорилось скандинавам на домашнем турнире 1958 года, где "желто-синие" проиграли в финале бразильцам.

Отметим, что команды встречались на последнем чемпионате Европы в группе и выдали результативный матч. Дубли на свой счет записали Эмиль Форсберг и Роберт Левандовски, а победу шведам в компенсированное время принес гол Виктора Классона.