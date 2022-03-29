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Польща – Швеція: де дивитись матч за вихід на ЧС-2022 та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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29 березня, 11:41
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Команди Роберта Левандовскі та Златана Ібрагімовича боротимуться за путівку на катарський Мундіаль. Прогноз букмекерів на поєдинок у Хожуві
Роберт Левандовскі або Златан Ібрагімович пропустять ЧС-2022
Роберт Левандовскі або Златан Ібрагімович пропустять ЧС-2022

29 березня у зоні УЄФА фінальні стикові поєдинки за путівки на ЧС-2022. В одному з них Польща зіграє зі Швецією. Поєдинок відбудеться у Хожуві на "Сілезькому стадіоні". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Польща – Швеція? У прямій трансляції гра буде показана на OLL.TV (за підпискою). Також гру в записі можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1 цієї ночі о 00:10, а також завтра о 12:10.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. Фаворитом бачаться поляки, на прохід "біло-червоних" виставлений коефіцієнт 1.75 (ймовірність – 55%). На вихід шведів можна поставити 2.15 (ймовірність – 45%).

Левандовський 8 вересня грає проти Англії
Левандовський 8 вересня грає проти Англії / Фото: Reuters

Щодо основного часу матчу, то коефіцієнт на перемогу Польщі становить 2.50, а на Швецію – 3.25. Котирування на нічию рівні 3.05.

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Поляки не зуміли в групі обійти англійців, тож змушені проходити відбір через стики. Шведи були близькі до перемоги в одній групі з Іспанією, проте поразки в останніх двох турах від грузинів та іспанців відправили команду Андерссона в плей-офф.

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Тут скандинавам жереб у півфіналі подарував непростих чехів, з якими довелося помучитися 120 хвилин. Лише гол Куайсона на початку другого екстра-тайму дозволив команді пройти далі.

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Польща ж від півфіналу була звільнена, адже за жеребом вона мала битися з Росією. Втім, команди із країни-окупанта дискваліфікували за військову агресію армії Путіна в Україні.

Поляки вже 8 разів брали участь на Мундіалях та тричі виходили з групи. Найкращим результатом є бронзові медалі у 1974 та 1982 роках.

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Швеція ж має 12 виходів на ЧС і майже завжди опинялася у плей-офф. Найвище досягнення скорилося скандинавам на домашньому турнірі 1958 року, де "жовто-сині" програли у фіналі бразильцям.

Зазначимо, що команди зустрічалися на останньому чемпіонаті Європи у групі та видали результативний матч. Дублі на свій рахунок записали Еміль Форсберг та Роберт Левандовскі, а перемогу шведам у компенсований час приніс гол Віктора Классона.

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