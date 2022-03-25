По позорному пути Италии: вспоминаем чемпионов Европы, которые проваливались на ЧМ

Итальянцы стали лишь четвертым чемпионом Старого света, который пропустит последующий Мундиаль. Вспоминаем главные позоры триумфаторов Евро

Итальянцы в шоке от поражения Северной Македонии / Фото: Getty Images

Вчера в отборе на ЧМ-2022 случилась настоящая сенсация. Италия умудрилась уступить дома Северной Македонии и лишила себя путевки на Мундиаль.

Для "Скуадры Адзурры" это уже второй пропуск ЧМ подряд, на прошлый турнир команду не пустили шведы. При этом между этими фэйлами итальянцы сумели выстрелить на Евро-2020, став чемпионами.

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Это уже четвертый такой случай в истории, когда лучшая команда Европы не вышла на следующий Мундиаль. Более того, не раз действующие чемпионы Европы выходили на ЧМ, однако там конкретно лажали.

ЧМ-1966

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За четыре года до английского Мундиаля на еврофоруме триумфовала сборная Испании Хосе Вильялонги. Уже в отборе на ЧМ у "фурии" начались проблемы, ведь Ирландию она прошла лишь в дополнительном матче (0:1, 4:1, 1:0). Тогда разница мячей роли не играла.

На самом Мундиале испанцы попали в группу к ФРГ и Аргентине и обоим соперникам уступили – дважды по 2:1. Победа с аналогичным счетом ничего не дала команде Вильялонги, кроме вылета и отставки тренера.

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ЧМ-1978

Первый случай не выхода еврочемпиона на ЧМ. В 1976 году ЧЕ сенсационно выиграла Чехословакия, одолевшая в финале ФРГ благодаря памятному удару с пенальти Паненки.

А вот на аргентинский Мундиаль наши тогдашние соседи не прошли из-за британцев. В отборочной группе подопечные Ежека обыграли дома Шотландию и Уэльс, но им же уступили в гостях. В итоге на турнир отправились скотты, дважды переигравшие валлийцев.

ЧМ-1994

Второй облом еврочемпиона произошел в отборе на ЧМ в США. За два года до этого сенсационно лучшей командой континента стала Дания, одолевшая в финале Германию. Впрочем, с квалификацией у "динамита" не заладилось.

Команда начала отбор с ничьих против Латвии и Литвы, а позже не сумела обыграть ни в одном из матчей прямого соперника в лице Ирландии. Датчане вроде исправились, обыграв дома Испанию (1:0), однако для выхода на Мундиаль требовалось одолеть "фурию роху" еще и в гостях. Этого не произошло – испанцы взяли зеркальный реванш и вместе с Ирландией поехали на ЧМ.

ЧМ-2002

Знаменитый Мундиаль в Южной Корее и Японии обернулся катастрофой для сборной Франции, которая до этого триумфовала на ЧМ-1998 и ЧЕ-2000. Команду избавили от отбора, проведя напрямую на турнир в качестве действующего чемпиона, что и сыграло с ними злую шутку.

Уже в первом матче "Ле Бле" умудрились уступить дебютанту чемпионатов мира Сенегалу, а в следующей игре скатали серую нулевую ничейку с Уругваем. Команду Лемерра спасала бы лишь победа над Данией в последнем туре, но скандинавы сами хлопнули чемпиона мира и Европы. В итоге французы с одним баллом и без забитых мячей покинули ЧМЯК.

ЧМ-2006

Третий случай провала победителя Евро случился перед Мундиалем в Германии и к нему непосредственно приложила руку Украина. Команде Олега Блохина в отборе подкинули сенсационную Грецию, триумфовавшую в Португалии в 2004 году.

Правда, на дальнейшие подвиги команду Рехагеля не хватило. Эллины выиграли лишь половину матчей и пропустили вперед не только нашу команду, но и турков с датчанами.

ЧМ-2014

Испанию на стыке 00-ых и 10-ых нельзя было остановить. "Фурия роха" выиграла Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012 в Польше и Украине. На Мундиаль в Бразилию испанцы ехали также с большими амбициями, уверенно пройдя в отборе Францию, Финляндию, Грузию и Беларусь (+6=2-0).

Однако сам бразильский ЧМ начался для пиренейцев хуже некуда – 1:5 от Нидерландов с чудо-голом от ван Перси! Угнетенная команда всадила и следующий матч чилийцам 0:2 и досрочно попрощалась с турниром. Финальные 3:0 с Австралией уже ничего не решали, господство Испании подошло к концу.

ЧМ-2022

И вот пришла очередь позориться Италии. Апеннинцы пропустили Мундиаль 2018 года, что повлекло за собой смену курса и тренера. Пришел Роберто Манчини, который привел "Скуадру" к золоту на Евро. Казалось бы, какие могут быть проблемы с выходом на ЧМ после такого?

Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини с трофеем Евро-2020 / Фото: Reuters

Тем не менее, итальянцы сами придумали себе проблемы на ровном месте. Стартовав с трех побед, команда неожиданно сыграла вничью с Болгарией (1:1) и не сумела одолеть в гостях Швейцарию (0:0). Впрочем, все шло по плану подопечных Манчини, ответную игру также свели к ничьей (1:1).

В последнем туре итальянцам нужно было лишь одолеть немотивированную Северную Ирландию, однако британцы выстояли нулевку и отправили чемпиона Европы в стыки. Там-то и подстерегала Италию другая "северная" страна. Македония в концовке матча неожиданно вырвала победу и отправила фаворита в список неудачников-чемпионом Европы.