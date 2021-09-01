Казахстан можно было победить даже без тренера: обиженный Маркевич уколол Павелко

Бывший глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич ехидно отреагировал на результат матча сборной Украины с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Маркевич уколол Павелко за выбор главного тренера сборной Украины / Фото: AFP, REUTERS

Сборная Украины упустила победу над Казахстаном, дважды по ходу встречи ведя в счете. Видео голов и обзор матча Казахстан – Украина есть на нашем сайте.

"Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде бы все складывалось удачно, забили быстрый гол. Когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил Сикан снова вывел гостей вперед. Кстати, я еще несколько месяцев назад говорил, что Сикан – будущее сборной Украины. Как видите, он оправдывает мои надежды", – проанализировал игру Маркевич.

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Даниил Сикан забил дебютный гол за сборную Украины / Фото: Reuters

Маркевич в гневе покинул свой пост после того, как в УАФ решили назначить главным тренером не его, а Сергея Реброва. Поэтому он не упустил возможности уколоть Андрея Павелко после неудачи в Нур-Султане, но командой руководил не Ребров, а Александр Петраков.

"Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне. Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов – чемпионов мира. Иначе о путевке на мировой футбольный форум в Катар можно забыть", – добавил Маркевич в интервью meta-ratings.com.ua.

Андрей Павелко и Мирон Маркевич

Обзор матча Казахстан – Украина: