Ребров станет новым тренером сборной Украины. Маркевич в гневе покинул УАФ

Мирон Маркевич рассказал, что вместо Андрея Шевченко тренировать национальную сборную будет Сергей Ребров. О его назначении объявят 9 августа, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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После окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать", – добавил Маркевич.

"Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать.

Однако журналист Игорь Бурбас опубликовал другую версию ухода Маркевича с поста главы комитета сборных УАФ.

"Звонок от Маркевича. Возмущенный, что подается все, что он требователен в условиях и поэтому не сошелся с УАФ по контракту.

Дословно: "Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров. Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку", – написал Бурбас в Twitter.