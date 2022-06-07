Австралия вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022

Австралийцы обыграли команду ОАЭ и теперь в битве за поездку на чемпионат мира встретятся со сборной Перу

Австралийцы обыграли команду ОАЭ / Фото: REUTERS

Сегодня был сыгран решающий матч квалификации ЧМ-2022 в Азиатской футбольной конфедерации. За путевку в финал межконтинентальных стыковых поединков боролись сборные Объединенных Арабских Эмиратов и Австралии.

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В напряженном поединке победу вырвали футболисты Зеленого континента.

ОАЭ – Австралия – 1:2

Голы: Канедо (57) – Ирвайн (53), Хрустич (84).

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Теперь в матче за выход на чемпионат мира 13 июня Австралия сыграет с Перу.

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А последний участник мундиаля определится 14 июня в поединке Коста-Рика – Новая Зеландия.

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Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря.