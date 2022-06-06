6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Стали известны 30 из 32 участников ЧМ-2022: где еще двое?

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев редактор Спорт Сегодня
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6 июня, 14:24
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Две путевки на мировое первенство будут разыграны в июне в межконтинентальных стыковых матчах
Уэльс поедет на чемпионат мира впервые с 1958 года
Уэльс поедет на чемпионат мира впервые с 1958 года / Фото: REUTERS

Вчера Европа закрыла свою квоту на участников чемпионата мира. Последнюю путевку от континента завоевал Уэльс, который победил сборную Украины.

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Таким образом, определились 30 из 32 сборных, которые выступят на ЧМ-2022 в Катаре.

  • Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
  • Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
  • Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
  • Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Где еще две сборные? Они определятся уже в этом месяце в межконтинентальных стыках.

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7 июня сыграют команды ОАЭ и Австралии. Победитель 13 июня встретится с Перу.

А 14 июня Коста-Рика и Новая Зеландия разыграют последний билет в Катар.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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