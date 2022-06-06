Стали известны 30 из 32 участников ЧМ-2022: где еще двое?

Вчера Европа закрыла свою квоту на участников чемпионата мира. Последнюю путевку от континента завоевал Уэльс, который победил сборную Украины.
Таким образом, определились 30 из 32 сборных, которые выступят на ЧМ-2022 в Катаре.
- Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
- Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
- Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
- Северная Америка: Канада, США, Мексика.
Где еще две сборные? Они определятся уже в этом месяце в межконтинентальных стыках.
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7 июня сыграют команды ОАЭ и Австралии. Победитель 13 июня встретится с Перу.
А 14 июня Коста-Рика и Новая Зеландия разыграют последний билет в Катар.
Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря.