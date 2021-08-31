Золото с мировым паралимпийским рекордом! Фантастический результат пловца Максима Крипака

Украинский пловец Маким Крипак завоевал четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио

Максим Крипак завоевал золото Паралимпийских игр / Фото: Reuters

Украина выиграла 14 золотую медаль на Паралимпийских Играх в Токио. Обладателем золотой награды на дистанции 100 метров баттерфляем стал пловец Максим Крипак (класс – S10).

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В финальном заплыве украинец был главным фаворитом на золотую медаль. Максим уверенно проплыл всю дистанцию, не оставив ни единого шанса своим соперникам. На финише Крипак смог одержать победу, побив при этом мировой паралимпийский рекорд, который принадлежал украинцу Денису Дубову.

Дистанцию на 100 метров Максим проплыл с результатом 57.74 сек!

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Это четвертая медаль Максима Крипака на Паралимпиаде-2020. Ранее он выиграл золото на дистанции 100 метров вольным стилем, серебро Крипак получил в 50-метровке вольным стилем, а бронзу в эстафете 4х100 метров.

Еще одну бронзовую награду добавила в копилку сборной Украины пловчиха Елизавета Мерешко. В заплыве на 100 метров вольным стилем (класс S6) украинка показала одинаковое время с китайской спортсменкой – 1.11.07. В итоге две пловчихи получили бронзовые медали.

Теперь на счету украинских паралимпийцев 62 медали – 14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых.

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