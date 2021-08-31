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Золото зі світовим паралімпійським рекордом! Фантастичний результат плавця Максима Крипака

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
31 серпня, 13:41
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Український плавець Маким Крипак завоював четверту медаль на Паралімпіаді-2020 у Токіо
Максим Крипак завоював золото Паралімпійських ігор
Максим Крипак завоював золото Паралімпійських ігор / Фото: Reuters

Україна виграла 14 золоту медаль на Паралімпійських Іграх у Токіо. Володарем золотої нагороди на дистанції 100 метрів батерфляєм став плавець Максим Крипак (Клас – S10).

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У фінальному запливі українець був головним фаворитом на золоту медаль. Максим впевнено проплив всю дистанцію, не залишивши жодного шансу своїм суперникам. На фініші Крипак зміг здобути перемогу, побивши при цьому світовий паралімпійський рекорд, який належав українцю Денису Дубову.

Дистанцію на 100 метрів Максим проплив з результатом 57.74 сек!

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Це четверта медаль Максима Крипака на Паралімпіаді-2020. Раніше він виграв золото на дистанції 100 метрів вільним стилем, срібло Крипак здобув у 50-метрівці вільним стилем, а бронзу у естафеті 4х100 метрів.

Ще одну бронзову нагороду додала до скарбнички збірної України плавчиха Єлизавета Мерешко. У запливі на 100 метрів вільним стилем (клас S6) українка показала однаковий час з китайською спортсменкою – 1.11.07. В результаті дві плавчині здобули бронзові медалі.

Тепер на рахунку українських паралімпійців 62 медалі – 14 золотих, 30 срібних і 18 бронзових.

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