Все медалисты Олимпиады в Токио 5 августа Поделиться Копировать ссылку

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 29 комплектов наград в 12 видах спорта. Все медалисты 14-го дня Олимпиады-2020