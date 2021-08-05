Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Все медалисты Олимпиады в Токио 5 августа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
5 августа, 19:59
Копировать ссылку
В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 29 комплектов наград в 12 видах спорта. Все медалисты 14-го дня Олимпиады-2020
Украинские медалистки Людмила Лузан и Анжелика Терлюга, Олимпиада-2020
Украинские медалистки Людмила Лузан и Анжелика Терлюга, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

В этот день стали известны медалисты в 12 видах спорта. Украина пополнила свой медальный комплект двумя наградами: "серебро" завоевала каратистка Анжелика Терлюга, а "бронзу" каноистка Людмила Лузан.

Все медалисты Олимпиады-2020 5 августа:

Бокс

Мужчины, 57 кг

Gold Medal Альберт Батыргазиев (РОК)
Silver Medal Дьюк Рэган (США)
Bronze Medal Сэмюэл Такьи (Гана)
Bronze Medal Ласаро Альварес (Куба)

Борьба

Вольная борьба, женщины до 57 кг

Gold Medal Рисако Каваи (Япония)
Silver Medal Ирина Курочкина (Беларусь)
Bronze Medal Эвелина Николова (Болгария)
Bronze Medal Хелен Марулис (США)

Вольная борьба, мужчины до 57 кг

Gold Medal Заур Угуев (РОК)
Silver Medal Кумар Рави (Индия)
Bronze Medal Нурислам Санаев (Казахстан)
Bronze Medal Томас Патрик Гилман (США)

Вольная борьба, мужчины до 86 кг

Gold Medal Дэвид Моррис Тейлор (США)
Silver Medal Хасан Язданичарати (Иран)
Bronze Medal Артур Найфонов (РОК)
Bronze Medal Майлс Назем Амине (Сан-Марино)

Велоспорт, трэк

Женщины, кейрин

Gold Medal Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)
Silver Medal Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)
Bronze Medal Лориан Генест (Канада)

Мужщины, омниум

Gold Medal Мэттью Уоллс (Великобритания)
Silver Medal Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)
Bronze Medal Элиа Вивиани (Италия)

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины, байдарка 200 м

Gold Medal Шандор Тотка (Венгрия)
Silver Medal Манфреди Рицца (Италия)
Bronze Medal Лиам Хит (Великобритания)

Женщины, каноэ 200 м

Gold Medal Невин Харрисон (США)
Silver Medal Лоранс Венсан-Лапуэнт (Канада)
Bronze MedalЛюдмила Лузан (Украина)

Женщины, байдарка 500 м

Gold Medal Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)
Silver Medal Тамара Чипеш (Венгрия)
Bronze Medal Эмма Йоргенсен (Дания)

Мужчины, байдарка-двойка 1000 м

Gold Medal Австралия
Silver Medal Германия
Bronze Medal Чехия

Каратэ

Женщины, кумитэ до 55 кг

Gold Medal Ивет Горанова (Болгария)
Silver MedalАнжелика Терлюга (Украина)
Bronze Medal Беттина Планк (Австрия)
Bronze Medal Вэнь Цююнь (Тайвань)

Мужчины, кумитэ до 67 кг

Gold Medal Стивен да Коста (Франция)
Silver Medal Эрай Шамдан (Турция)
Bronze Medal Абдеррахман Аль-Масатфа (Иордания)
Bronze Medal Дархан Асадилов (Казахстан)

Женщины, ката

Gold Medal Сандра Санчес (Испания)
Silver Medal Киеу Симидзу (Япония)
Bronze Medal Вивиана Боттаро (Италия)
Bronze Medal Грейс Лау (Гонконг)

Легкая атлетика

Мужчины,110 м/б

В тренде

Gold Medal Хэнсл Парчмент (Ямайка)
Silver Medal Грант Холлоуэй (США)
Bronze Medal Рональд Леви (Ямайка)

Мужчины, тройной прыжок

Gold Medal Педро Пичардо (Португалия)
Silver Medal Чжу Ямин (Китай)
Bronze Medal Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо)

Мужчины, ядро

Gold Medal Райан Краузер (США)
Silver Medal Джо Ковач (США)
Bronze Medal Томас Уолш (Новая Зеландия)

Мужчины, ходьба, 20 км

Gold Medal Массимо Стано (Италия)
Silver Medal Коки Икеда (Япония)
Bronze Medal Тосикадзу Яманиси (Япония)

Женщины, семиборье

Gold Medal Нафиссату Тиам (Бельгия)
Silver Medal Анук Веттер (Нидерланды)
Bronze Medal Эмма Остервегел (Нидерланды)

Мужчины, десятиборье

Gold Medal Дамиан Уорнер (Канада)
Silver Medal Кевин Майер (Франция)
Bronze Medal Эшли Молоуни (Австралия)

Женщины, шест

Gold Medal Кэти Наджеотт (США) – 4,90
Silver Medal Анжелика Сидорова (РОК) – 4,85
Bronze Medal Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,85

Мужчины, 400 м

Gold Medal Стивен Гардинер (Багамские острова)
Silver Medal Антони Самбрано (Колумбия)
Bronze Medal Кирани Джеймс (Гренада)

Настольный теннис

Женщины, командный турнир

Gold Medal Китай
Silver Medal Япония
Bronze Medal Гонконг

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км

Gold Medal Флориан Веллброк (Германия)
Silver Medal Кристоф Расовски (Венгрия)
Bronze Medal Грегорио Пальтриньери (Италия)

Прыжки в воду

Женщины, 10 м, индивидуальные прыжки

Gold Medal Цюань Хунчань (Китай)
Silver Medal Чэнь Юйси (Китай)
Bronze Medal Мелисса Ву (Австралия)

Скалолазание

Мужчины, комбайн

Gold Medal Альберто Гинес Лопес (Испания)
Silver Medal Натаниэль Коулман (США)
Bronze Medal Якоб Шуберт (Австрия)

Скейтбординг

Мужчины, парк

Gold Medal Кигэн Палмер (Австралия)
Silver Medal Педро Баррос (Бразилия)
Bronze Medal Кори Джуно (США)

Хоккей на траве

Мужской финал

Gold Medal Бельгия
Silver Medal Австралия
Bronze Medal Индия

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
14
46
4
flag Австралия АвстралияAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
17
51
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
9
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
9
10
26
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять