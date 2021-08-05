Всі медалісти Олімпіади у Токіо 5 серпня Поділитися Копіювати лінк

У четвер, 5 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 29 комплектів нагород у 12 видах спорту. Всі медалісти 14-го дня Олімпіади-2020