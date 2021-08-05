Всі медалісти Олімпіади у Токіо 5 серпня

Цього дня стали відомі медалісти в 12 видах спорту. Україна поповнила свій медальний комплект двома нагородами: "срібло" завоювала каратистка Анжеліка Терлюга, а "бронзу" каноїстка Людмила Лузан.
Всі медалісти Олімпіади-2020 5 серпня:
Бокс
Чоловіки, 57 кг
Альберт Батиргазіев (РОК)
Дьюк Реган (США)
Семюел Такї (Гана)
Ласаро Альварес (Куба)
Боротьба
Вільна боротьба, жінки до 57 кг
Рисак Каваї (Японія)
Ірина Курочкіна (Білорусь)
Евеліна Ніколова (Болгарія)
Хелен Маруліс (США)
Вільна боротьба, чоловіки до 57 кг
Заур Угуев (РОК)
Кумар Раві (Індія)
Нурислам Санаєв (Казахстан)
Томас Патрік Гілман (США)
Вільна боротьба, чоловіки до 86 кг
Девід Морріс Тейлор (США)
Хасан Язданічараті (Іран)
Артур Найфонов (РОК)
Майлс Назем Аміні (Сан-Марино)
Велоспорт, трек
Жінки, кейрин
Шанне Браспеннінкс (Нідерланди)
Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія)
Лориан Генест (Канада)
Мужщина, омніум
Меттью Воллс (Велика Британія)
Кемпбелл Стюарт (Нова Зеландія)
Еліа Вівіані (Італія)
Гребля на байдарках і каное
Чоловіки, байдарка 200 м
Шандор Тотка (Угорщина)
Манфреді Рицца (Італія)
Ліам Хіт (Велика Британія)
Жінки, каное 200 м
Невін Харрісон (США)
Лоранс Венсан-Лапуенте (Канада)
Людмила Лузан (Україна)
Жінки, байдарка 500 м
Ліза Каррінгтон (Нова Зеландія)
Тамара Чіпеш (Угорщина)
Емма Йоргенсен (Данія)
Чоловіки, байдарка-двійка 1000 м
Австралія
Німеччина
Чехія
Карате
Жінки, куміте до 55 кг
Івет Горанова (Болгарія)
Анжеліка Терлюга (Україна)
Беттіна Планк (Австрія)
Вень Цююнь (Тайвань)
Чоловіки, куміте до 67 кг
Стівен да Коста (Франція)
Ерай Шамдан (Туреччина)
Абдеррахман Аль-Масатфа (Йорданія)
Дархан Асаділов (Казахстан)
Жінки, ката
Сандра Санчес (Іспанія)
Кіеу Симідзу (Японія)
Вівіана Боттарі (Італія)
Грейс Лау (Гонконг)
Легка атлетика
Чоловіки, 110 м / б
Хенсл Парчмент (Ямайка)
Грант Холлоуей (США)
Рональд Леві (Ямайка)
Чоловіки, потрійний стрибок
Педро Пічардо (Португалія)
Чжу Ямін (Китай)
Південь Фабріс Занг (Буркіна-Фасо)
Чоловіки, ядро
Райан Краузер (США)
Джо Ковач (США)
Томас Уолш (Нова Зеландія)
Чоловіки, ходьба, 20 км
Массімо Стано (Італія)
Кокі Ікеда (Японія)
Тосікадзу Яманісі (Японія)
Жінки, семиборство
Нафіссату Тіам (Бельгія)
Анук Веттер (Нідерланди)
Емма Остервегел (Нідерланди)
Чоловіки, десятиборство
Даміан Ворнер (Канада)
Кевін Майер (Франція)
Ешлі Молоуні (Австралія)
Жінки, жердина
Кеті Наджеотт (США) – 4,90
Анжеліка Сидорова (РОК) – 4,85
Холлі Бредшоу (Велика Британія)- 4,85
Чоловіки, 400 м
Стівен Гардінер (Багамські острови)
Антоні Самбрано (Колумбія)
Кірані Джеймс (Гренада)
Настільний теніс
Жінки, командний турнір
Китай
Японія
Гонконг
Плавання на відкритій воді
Чоловіки, 10 км
Флоріан Веллброк (Німеччина)
Крістоф Расовський (Угорщина)
Грегоріо Пальтріньері (Італія)
Стрибки у воду
Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки
Цюань Хунчань (Китай)
Чень Юйси (Китай)
Мелісса Ву (Австралія)
Скелелазіння
Чоловіки, комбайн
Альберто Гінес Лопес (Іспанія)
Натаніель Коулман (США)
Якоб Шуберт (Австрія)
Скейтбординг
Чоловіки, парк
Кіген Палмер (Австралія)
Педро Баррос (Бразилія)
Корі Джуно (США)
Хокей на траві
чоловічий фінал
Бельгія
Австралія
Індія