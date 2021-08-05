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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпіади у Токіо 5 серпня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
5 серпня, 19:59
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У четвер, 5 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 29 комплектів нагород у 12 видах спорту. Всі медалісти 14-го дня Олімпіади-2020
Українські медалістки Людмила Лузан і Анжеліка Терлюга, Олімпіада-2020
Українські медалістки Людмила Лузан і Анжеліка Терлюга, Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

Цього дня стали відомі медалісти в 12 видах спорту. Україна поповнила свій медальний комплект двома нагородами: "срібло" завоювала каратистка Анжеліка Терлюга, а "бронзу" каноїстка Людмила Лузан.

Всі медалісти Олімпіади-2020 5 серпня:

Бокс

Чоловіки, 57 кг

Gold Medal Альберт Батиргазіев (РОК)
Silver Medal Дьюк Реган (США)
Bronze Medal Семюел Такї (Гана)
Bronze Medal Ласаро Альварес (Куба)

Боротьба

Вільна боротьба, жінки до 57 кг

Gold Medal Рисак Каваї (Японія)
Silver Medal Ірина Курочкіна (Білорусь)
Bronze Medal Евеліна Ніколова (Болгарія)
Bronze Medal Хелен Маруліс (США)

Вільна боротьба, чоловіки до 57 кг

Gold Medal Заур Угуев (РОК)
Silver Medal Кумар Раві (Індія)
Bronze Medal Нурислам Санаєв (Казахстан)
Bronze Medal Томас Патрік Гілман (США)

Вільна боротьба, чоловіки до 86 кг

Gold Medal Девід Морріс Тейлор (США)
Silver Medal Хасан Язданічараті (Іран)
Bronze Medal Артур Найфонов (РОК)
Bronze Medal Майлс Назем Аміні (Сан-Марино)

Велоспорт, трек

Жінки, кейрин

Gold Medal Шанне Браспеннінкс (Нідерланди)
Silver Medal Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія)
Bronze Medal Лориан Генест (Канада)

Мужщина, омніум

Gold Medal Меттью Воллс (Велика Британія)
Silver Medal Кемпбелл Стюарт (Нова Зеландія)
Bronze Medal Еліа Вівіані (Італія)

Гребля на байдарках і каное

Чоловіки, байдарка 200 м

Gold Medal Шандор Тотка (Угорщина)
Silver Medal Манфреді Рицца (Італія)
Bronze Medal Ліам Хіт (Велика Британія)

Жінки, каное 200 м

Gold Medal Невін Харрісон (США)
Silver Medal Лоранс Венсан-Лапуенте (Канада)
Bronze Medal Людмила Лузан (Україна)

Жінки, байдарка 500 м

Gold Medal Ліза Каррінгтон (Нова Зеландія)
Silver Medal Тамара Чіпеш (Угорщина)
Bronze Medal Емма Йоргенсен (Данія)

Чоловіки, байдарка-двійка 1000 м

Gold Medal Австралія
Silver Medal Німеччина
Bronze Medal Чехія

Карате

Жінки, куміте до 55 кг

Gold Medal Івет Горанова (Болгарія)
Silver Medal Анжеліка Терлюга (Україна)
Bronze Medal Беттіна Планк (Австрія)
Bronze Medal Вень Цююнь (Тайвань)

Чоловіки, куміте до 67 кг

Gold Medal Стівен да Коста (Франція)
Silver Medal Ерай Шамдан (Туреччина)
Bronze Medal Абдеррахман Аль-Масатфа (Йорданія)
Bronze Medal Дархан Асаділов (Казахстан)

Жінки, ката

Gold Medal Сандра Санчес (Іспанія)
Silver Medal Кіеу Симідзу (Японія)
Bronze Medal Вівіана Боттарі (Італія)
Bronze Medal Грейс Лау (Гонконг)

Легка атлетика

Чоловіки, 110 м / б

В тренді

Gold Medal Хенсл Парчмент (Ямайка)
Silver Medal Грант Холлоуей (США)
Bronze Medal Рональд Леві (Ямайка)

Чоловіки, потрійний стрибок

Gold Medal Педро Пічардо (Португалія)
Silver Medal Чжу Ямін (Китай)
Bronze Medal Південь Фабріс Занг (Буркіна-Фасо)

Чоловіки, ядро

Gold Medal Райан Краузер (США)
Silver Medal Джо Ковач (США)
Bronze Medal Томас Уолш (Нова Зеландія)

Чоловіки, ходьба, 20 км

Gold Medal Массімо Стано (Італія)
Silver Medal Кокі Ікеда (Японія)
Bronze Medal Тосікадзу Яманісі (Японія)

Жінки, семиборство

Gold Medal Нафіссату Тіам (Бельгія)
Silver Medal Анук Веттер (Нідерланди)
Bronze Medal Емма Остервегел (Нідерланди)

Чоловіки, десятиборство

Gold Medal Даміан Ворнер (Канада)
Silver Medal Кевін Майер (Франція)
Bronze Medal Ешлі Молоуні (Австралія)

Жінки, жердина

Gold Medal Кеті Наджеотт (США) – 4,90
Silver Medal Анжеліка Сидорова (РОК) – 4,85
Bronze Medal Холлі Бредшоу (Велика Британія)- 4,85

Чоловіки, 400 м

Gold Medal Стівен Гардінер (Багамські острови)
Silver Medal Антоні Самбрано (Колумбія)
Bronze Medal Кірані Джеймс (Гренада)

Настільний теніс

Жінки, командний турнір

Gold Medal Китай
Silver Medal Японія
Bronze Medal Гонконг

Плавання на відкритій воді

Чоловіки, 10 км

Gold Medal Флоріан Веллброк (Німеччина)
Silver Medal Крістоф Расовський (Угорщина)
Bronze Medal Грегоріо Пальтріньері (Італія)

Стрибки у воду

Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки

Gold Medal Цюань Хунчань (Китай)
Silver Medal Чень Юйси (Китай)
Bronze Medal Мелісса Ву (Австралія)

Скелелазіння

Чоловіки, комбайн

Gold Medal Альберто Гінес Лопес (Іспанія)
Silver Medal Натаніель Коулман (США)
Bronze Medal Якоб Шуберт (Австрія)

Скейтбординг

Чоловіки, парк

Gold Medal Кіген Палмер (Австралія)
Silver Medal Педро Баррос (Бразилія)
Bronze Medal Корі Джуно (США)

Хокей на траві

чоловічий фінал

Gold Medal Бельгія
Silver Medal Австралія
Bronze Medal Індія

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
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