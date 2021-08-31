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Вонючая кампания: украинский журналист запел под дудку России после поступка Цветова

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
31 августа, 09:31
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После отказа Игоря Цветова обниматься с россиянами на пьедестале Паралимпиады-2020 в РФ снова запели о ненависти, политике, а вторит им известный украинский журналист
Артем Франков прокомментировал поступок Игоря Цветова
Артем Франков прокомментировал поступок Игоря Цветова / Фото: Getty Images

Цветков завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров. Во время награждения параспортсмены из ПКР предложили ему сделать совместное фото, однако он отказался.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", – прокомментировал свой поступок Цветов.

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Игорь Цветов
Игорь Цветов / Фото: Getty Images

Российские СМИ принялись собирать "правильные" мнения различных спортивных деятелей. Не отказал им в комментарии украинский журналист Артем Франков.

"Тут может быть три варианта. Первый: Цветов искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Это в Украине вполне распространенное явление.

Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований.

Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие.

Не каждый способен послать далеко и прямо высокопоставленных дебилов и провокаторов", – заявил Франков в интервью СЭ.

А перед этим скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал спортсменов заложниками идиотов, имея в виду руководство украинского спорта.

Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами
Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами / Фото: Getty Images

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