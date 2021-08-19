Вернулся с Олимпиады и покончил с собой: тело тренера нашли в отеле, где он был на карантине

Тренер вьетнамских пловцов на недавно завершившихся Олимпийских играх в Токио Хуанг Гохуэй найден мертвым в номере отеля. Полиция подозревает самоубийство

Тренер вьетнамских пловцов покончил с собой после Олимпиады-2020 / Фото: REUTERS

Тело тренера обнаружили 11 августа в номере отеля, в котором члены вьетнамской олимпийской делегации отбывали карантин после возвращения из Токио.

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Полиция расследует дело. Главной версией является самоубийство, пишет Vietnamese Express.

Хуанг Гохуэй в течение шести лет тренировал местного звездного пловца Нгуен Хай Хоанга, который под его руководством выиграл три золотые медали на Играх SEA 2017 и 2019 годов, золото на Юношеских Олимпийских играх 2018 года и серебро и бронзу Азиатских игр 2018 года.

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Хай также некоторое время тренировал лучшую пловчиху Нгуен Тхи Ань Вьен на Олимпийских играх в Токио. В итоге ни Хоанг, ни Вьен не смогли пройти отборочные этапы.

Ранее мы писали, что легендарный тренер разбился на мотоцикле. Его подопечная взяла "золото" Токио-2020. Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич погиб в возрасте 62 года. Он лишь недавно вернулся с Олимпиады, где Ли Кифер стала чемпионкой.