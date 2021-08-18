Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Легендарный тренер разбился на мотоцикле. Его подопечная взяла "золото" Токио-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
18 августа, 11:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич погиб в возрасте 62 года. Он лишь недавно вернулся с Олимпиады, где Ли Кифер стала чемпионкой
Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году
Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году

Печальные новости пришли из Америки. Погиб тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич. Он разбился на мотоцикле, сообщает сайт Федерации фехтования США.

Реклама

Трагедия произошла в результате аварии во время поездки Лича на мотоцикле по пересеченной местности. Тренеру было 62 года.

Читайте также: Полтора часа реанимации не спасли: украинский футболист умер в 29 лет

Лич тренировал американских рапиристок на пяти Олимпиадах (1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов). На Играх в Токио его подопечная Ли Кифер впервые в американской истории взяла золотую медаль в этой дисциплине, победив в финале личного первенства россиянку Инну Дериглазову.

Командный турнир на Олимпийских играх в Токио американские рапиристки закончили на четвертом месте.

Реклама

Также под руководством Лича американки завоевали в командах четыре медали чемпионатов мира, в том числе "золото" в 2018 году. Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Все новости
Спорт
Больше новостей
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Среда, 18 августа
19:30
Смотри на:
Пятница, 20 августа
19:30
Смотри на:
Суббота, 21 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 22 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
21:30
Смотри на:
Понедельник, 23 августа
19:30
Пятница, 27 августа
19:30
Суббота, 28 августа
14:00
17:00
19:30
Воскресенье, 29 августа
14:00
17:00
19:30
19:30
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять