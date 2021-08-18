Легендарный тренер разбился на мотоцикле. Его подопечная взяла "золото" Токио-2020

Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич погиб в возрасте 62 года. Он лишь недавно вернулся с Олимпиады, где Ли Кифер стала чемпионкой

Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году

Печальные новости пришли из Америки. Погиб тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич. Он разбился на мотоцикле, сообщает сайт Федерации фехтования США.

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Трагедия произошла в результате аварии во время поездки Лича на мотоцикле по пересеченной местности. Тренеру было 62 года.

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Лич тренировал американских рапиристок на пяти Олимпиадах (1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов). На Играх в Токио его подопечная Ли Кифер впервые в американской истории взяла золотую медаль в этой дисциплине, победив в финале личного первенства россиянку Инну Дериглазову.

Командный турнир на Олимпийских играх в Токио американские рапиристки закончили на четвертом месте.

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Также под руководством Лича американки завоевали в командах четыре медали чемпионатов мира, в том числе "золото" в 2018 году. Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году.