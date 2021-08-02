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Олимпиада 2020 в Токио

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Украинские колеса доехали только до ТОП-8 на олимпийском велотреке

Елена Павлова Елена Павлова
2 августа, 15:09
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На Играх в Токио были разыграны медали в командном спринте на велотреке, но Любовь Басова и Елена Старикова остановились в Японии на стадии четвертьфинала
Любовь Басова и Елена Старикова в Токио-2020
Любовь Басова и Елена Старикова в Токио-2020 / Фото: Reuters

Призеры чемпионатов мира и Европы украинки Басова и Старикова в четвертьфинале проиграли команде Германии. А в борьбе за 7-8 место уступили Польше. Наши велогонщицы показали время 33,691, их соперницы – 33,054.

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Китаянки Шаньцзюй Бао и Тяньши Чжун завоевали золото в командном спринте. В финальном заезде они обогнали немок Леу-Софи Фридрих и Эмму Хинце. Для сборной Китая это первая победа на велотреке на текущих Играх, а всего в медальном зачете у китайцев 28 золотых медалей.

В тренде

Велотрек
Командный спринт, женщины
1. Китай – 31,895
2. Германия – 31,980
3. ОКР – 32,252
4. Нидерланды – 32,504
5. Литва – 32,808
6. Мексика – 33,168
7. Польша – 33,054
8. Украина – 33,691

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
28
16
16
60
2
flag США СШАUS
21
25
16
62
3
flag Япония ЯпонияJP
17
6
10
33
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
14
32
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
11
10
12
33
7
flag Франция ФранцияFR
6
10
7
23
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
9
flag Германия ГерманияDE
5
5
11
21
10
flag Италия ИталияIT
4
9
15
28
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