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Олимпиада 2020 в Токио

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Украина против России! Битва в храме, где пели Битлз

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
30 июля, 12:15
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В поединке за бронзовую медаль украинский дзюдоист Яков Хаммо встретится против представителя российской команды Тамерлана Башаева
Хаммо против Башаева на арене, где пели The Beatles
Хаммо против Башаева на арене, где пели The Beatles

Между утренней и вечерней сессией в "Ниппон Будокан" звучат песни The Beatles. Это символично. В 1966 году именно The Beatles стали первой зарубежной группой, выступившей в храме боевого искусства. Это вызвало волну протеста в стране. Патриотически настроенные японцы считали, что концерт западной группы осквернит этот зал.

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Арену построили к Олимпиаде 1964 года! Тогда на ней проходили соревнования по дзюдо. На Играх-2020 здесь тоже разыгрывали награды дзюдоисты. Дарья Белодед увезла "бронзу". Сегодня на медаль претендует Яков Хаммо.

Поражение иппоном от японца Харасавы отбросило нашего дзюдоиста в сетку, которая сражается за третье место.

В тренде

На пути к малому финалу Яков выиграл у представителя Узбекистана Бекмурода Олтыбоева. А в поединке за бронзовую награду ему предстоит встретиться с россиянином Тамерланом Башаевым.

Украина против России! Это больше, чем спорт!

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Япония ЯпонияJP
16
4
7
27
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
13
9
32
5
flag Австралия АвстралияAU
9
2
11
22
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
9
9
24
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
5
14
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
4
12
10
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