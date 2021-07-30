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Олімпіада 2020 в Токіо

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Україна проти Росії! Битва в храмі, де співали Бітлз

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
30 липня, 12:15
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У поєдинку за бронзову медаль український дзюдоїст Яків Хаммо зустрінеться проти представника російської команди Тамерлана Башаєва
Хаммо проти Башаєва на арені, де співали The Beatles
Хаммо проти Башаєва на арені, де співали The Beatles

Між ранковою та вечірньою сесією в "Ніппон Будокан" звучать пісні The Beatles. Це символічно. У 1966 році саме The Beatles стали першою зарубіжною групою, яка виступила в храмі бойового мистецтва. Це викликало хвилю протесту в країні. Патріотично налаштовані японці вважали, що концерт західної групи осквернить цей зал.

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Арену побудували до Олімпіади 1964 року! Тоді на ній проходили змагання з дзюдо. На Іграх-2020 тут теж розігрували нагороди дзюдоїсти. Дар'я Білодід завоювала "бронзу". Сьогодні на медаль претендує Яків Хаммо.

Поразка іппоном від японця Харасави відкинула нашого дзюдоїста в сітку, яка бореться за третє місце.

В тренді

На шляху до малого фіналу Яків виграв у представника Узбекистану Бекмурода Олтибоєва. А в поєдинку за бронзову нагороду йому належить зустрітися з росіянином Тамерланом Башаєвим.

Україна проти Росії! Це більше, ніж спорт!

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
16
4
7
27
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
13
9
32
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
5
14
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
4
12
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
8
15
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