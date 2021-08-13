"Так держать, кастрюлю на голове": соцсети снова распяли Магучих

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих открыто заявила о войне между Украиной и Россией, за что на нее полили грязь любители "русского мира"

Магучих с россиянкой Ласицкене и бронзой Игр-2020 / Фото: Reuters

Почти через неделю после начала скандала бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Ярослава Магучих нашла в себе силы извиниться за фото с доверенным лицом Владимира Путина.

Реклама

И тут же на спортсменку полилась грязь сторонников "русского мира" и "спорта вне политики":

"Запугали девку! Явно под диктовку писала"

"Кто текст писал? Баба из Минобороны?"

"Боже, какой же маразм и бред. Но понимаем, что ты под давлением написала эту чушь"

"Вместо того, чтобы носить на руках, заставили оправдываться!"

"Так держать... кастрюлю на голове"

"Стыдно читать".

И это не самые жесткие комментарии на странице Магучих в Instagram.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Напомним, что вчера Ярослава объяснила почему сделала фото с Марией Ласицкене. Еще раз приведем ее заявление:

Реклама

"Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль!

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь быть военнослужащей Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!



Я верная Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!" – написала Магучих в соцсетях.