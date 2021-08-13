"Так держать, кастрюлю на голове": соцсети снова распяли Магучих

Почти через неделю после начала скандала бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Ярослава Магучих нашла в себе силы извиниться за фото с доверенным лицом Владимира Путина.
И тут же на спортсменку полилась грязь сторонников "русского мира" и "спорта вне политики":
- "Запугали девку! Явно под диктовку писала"
- "Кто текст писал? Баба из Минобороны?"
- "Боже, какой же маразм и бред. Но понимаем, что ты под давлением написала эту чушь"
- "Вместо того, чтобы носить на руках, заставили оправдываться!"
- "Так держать... кастрюлю на голове"
- "Стыдно читать".
И это не самые жесткие комментарии на странице Магучих в Instagram.
Напомним, что вчера Ярослава объяснила почему сделала фото с Марией Ласицкене. Еще раз приведем ее заявление:
"Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.
Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль!
Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.
Хочу всех заверить: я имею честь быть военнослужащей Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!
Я верная Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.
Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!" – написала Магучих в соцсетях.