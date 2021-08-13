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"Так тримати, каструлю на голові": соцмережі знову розіп'яли Магучіх

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 серпня, 09:57
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Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх відкрито заявила про війну між Україною та Росією, за що на неї полили бруд любителі "русского мира"
Магучіх із росіянкою Ласіцкене і бронзою Ігор-2020
Магучіх із росіянкою Ласіцкене і бронзою Ігор-2020 / Фото: Reuters

Майже через тиждень після початку скандалу бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо Ярослава Магучіх знайшла в собі сили вибачитися за фото з довіреною особою Володимира Путіна.

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І у ту ж мить же на спортсменку полився бруд прихильників "русского мира" і "спорту поза політикою":

  • "Залякали дівку! Явно під диктовку писала"
  • "Хто текст писав? Баба з Міноборони?"
  • "Боже, який же маразм і абсурд. Але розуміємо, що ти під тиском написала цю нісенітницю"
  • "Замість того, щоб носити на руках, змусили виправдовуватися!"
  • "Так тримати ... каструлю на голові"
  • "Соромно читати".

І це не найжорсткіші коментарі на сторінці Магучіх в Instagram.

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Нагадаємо, що вчора Ярослава пояснила чому зробила фото з Марією Ласіцкене. Ще раз наведемо її заяву:

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"Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що сталося.

Виступити на Олімпіаді – мрія і мета всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції в момент, коли моя мрія збулася! Мені підкорилася не тільки висота, але і олімпійська медаль!

Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Хочу всіх запевнити: я маю честь бути військовослужбовцем Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні. Поважаю наших воїнів, які дають усім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям!

Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все. Для мене це досвід, який робить мене сильнішим.

Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!"- написала Магучіх в соцмережах.

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Срібло
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
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10
12
14
36
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10
12
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33
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10
10
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