"Так тримати, каструлю на голові": соцмережі знову розіп'яли Магучіх

Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх відкрито заявила про війну між Україною та Росією, за що на неї полили бруд любителі "русского мира"

Магучіх із росіянкою Ласіцкене і бронзою Ігор-2020 / Фото: Reuters

Майже через тиждень після початку скандалу бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо Ярослава Магучіх знайшла в собі сили вибачитися за фото з довіреною особою Володимира Путіна.

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І у ту ж мить же на спортсменку полився бруд прихильників "русского мира" і "спорту поза політикою":

"Залякали дівку! Явно під диктовку писала"

"Хто текст писав? Баба з Міноборони?"

"Боже, який же маразм і абсурд. Але розуміємо, що ти під тиском написала цю нісенітницю"

"Замість того, щоб носити на руках, змусили виправдовуватися!"

"Так тримати ... каструлю на голові"

"Соромно читати".

І це не найжорсткіші коментарі на сторінці Магучіх в Instagram.

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Нагадаємо, що вчора Ярослава пояснила чому зробила фото з Марією Ласіцкене. Ще раз наведемо її заяву:

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"Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що сталося.

Виступити на Олімпіаді – мрія і мета всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції в момент, коли моя мрія збулася! Мені підкорилася не тільки висота, але і олімпійська медаль!

Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Хочу всіх запевнити: я маю честь бути військовослужбовцем Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні. Поважаю наших воїнів, які дають усім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям!



Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все. Для мене це досвід, який робить мене сильнішим.

Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!"- написала Магучіх в соцмережах.