Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Сколько медалей завоюет Украина на Олимпиаде-2020: прогноз аналитиков

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 июля, 15:05
Копировать ссылку
Украинским спортсменам по силам завоевать 21 медаль на Олимпийских играх в Токио. Аналитики прогнозируют нашей команде шесть золотых медалей – это в три раза больше, чем было в Рио
Украине предрекают шесть золотых медалей на Олимпиаде-2020
Украине предрекают шесть золотых медалей на Олимпиаде-2020 / Фото: Getty Images, AFP

Уже в ближайшую пятницу в Токио стартуют летние Олимпийские игры. Аналитики авторитетного зарубежного портала Gracenote спрогнозировали Украине 21 медаль завоеванную медаль и 15-е место в общем медальном зачете.

Читайте также: Расписание первого дня Олимпиады-2020

Эксперты считают, что нашей команде по силам завоевать шесть золотых наград. Для сравнения, в Рио-2016 украинцы завоевали всего два "золота", а лучший результат был продемонстрирован в Атланте в 1996-м. Помимо этого, Украине в Токио предрекают еще семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Впрочем, стоит отметить, что этот прогноз был сделан до того, как стало известно, что Олег Верняев и Дмитрий Чумак не смогут выступить на Олимпиаде из-за подозрений в употреблении допинга, а Алина Грушина-Акобия пропустит Игры из-за травмы.

В тренде

Читайте также: Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия

Тем не менее, аналитики предполагают, что Украина на 10 медалей улучшит свои показатели с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где наша команда завоевала 11 медалей (2 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых) и заняла 31-е место в медальном зачете.

Прогноз на ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять