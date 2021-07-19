Сколько медалей завоюет Украина на Олимпиаде-2020: прогноз аналитиков

Украинским спортсменам по силам завоевать 21 медаль на Олимпийских играх в Токио. Аналитики прогнозируют нашей команде шесть золотых медалей – это в три раза больше, чем было в Рио

Украине предрекают шесть золотых медалей на Олимпиаде-2020 / Фото: Getty Images, AFP

Уже в ближайшую пятницу в Токио стартуют летние Олимпийские игры. Аналитики авторитетного зарубежного портала Gracenote спрогнозировали Украине 21 медаль завоеванную медаль и 15-е место в общем медальном зачете.

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Эксперты считают, что нашей команде по силам завоевать шесть золотых наград. Для сравнения, в Рио-2016 украинцы завоевали всего два "золота", а лучший результат был продемонстрирован в Атланте в 1996-м. Помимо этого, Украине в Токио предрекают еще семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Впрочем, стоит отметить, что этот прогноз был сделан до того, как стало известно, что Олег Верняев и Дмитрий Чумак не смогут выступить на Олимпиаде из-за подозрений в употреблении допинга, а Алина Грушина-Акобия пропустит Игры из-за травмы.

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Тем не менее, аналитики предполагают, что Украина на 10 медалей улучшит свои показатели с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где наша команда завоевала 11 медалей (2 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых) и заняла 31-е место в медальном зачете.

Прогноз на ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020: